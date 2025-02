Ostala je sama in brez podpore

O zgodbi Stefana Vukova in Jelene Ribakine je bilo v preteklosti že veliko napisanega. Njuni poti sta se tik pred OP ZDA v nekoliko nenavadnih okoliščinah razšli. Takrat se je veliko pisalo o vprašljivih metodah treniranja. Proti Hrvatu so zaradi tega začeli tudi neodvisno preiskavo.

Januarja letos je na presenečenje mnogih Ribakina napovedala vnovično sodelovanje z Vukovom in s tem na precej nenavaden način na hladno postavila Hrvata Gorana Ivaniševića, nekdanjega trenerja Novaka Đokovića, ki je bil takrat tudi uradno njen trener. Vseeno pa njuno sodelovanje zdaj ni mogoče, saj je po zaključku neodvisne preiskave WTA februarja potrdil prepoved delovanja Vukova. Po nekaterih navedbah kar za eno leto.

Ali potrebuje podporo?

Kazahstanska teniška igralka trenutno igra na turnirju v Dubaju, kjer se je uspešno prebila v drugi krog turnirja. Na tiskovni konferenci je 25-letna teniška igralka razkrila, da je vse prej kot zadovoljna z zaključkom neodvisne preiskave in ali jo je katera od tekmovalk v tem času kontaktirala.

"Nihče mi ni nudil nobene podpore. In če sem iskrena, je ne potrebujem. Nekaj igralk je, s katerimi sem v stikih. Ampak na turneji nimam zelo tesnih prijateljstev, saj igramo druga proti drugi. Vse igralke so obdane s svojimi ekipami. Imam nekaj dobrih prijateljev … Osredotočiti se moram na svoje turnirje. To je tisto, kar poskušam narediti. Upam, da bom lahko še naprej igrala in zmagovala," je povedala zmagovalka Wimbledona iz leta 2022. Foto: Guliverimage

Trdi, da je nekdanji trener nikoli ni trpinčil

Jelena Ribakina sicer že ves čas trdi, da je Stefano Vukov ni nikoli trpinčil ali počel česa podobnega in da ima veliko zaslug za njene uspehe. "Od začetka, ko sem bila okrog 200. mesta, do vsega, kar nama je uspelo narediti. Naštejte mi trenerje, ki so dosegli uspeh z igralko, ki je bila 200., nato pa zmagala na turnirjih za grand slam in se uvrstila med najboljše," je pred časom dejala zmagovalka turnirja v Wimbledonu iz leta 2022.

