"Po poskusnem obdobju, ki se je končal na OP Avstralije, želim Jeleni in njeni ekipi v prihodnosti vse najboljše," je na družbenih omrežjih zapisal Goran Ivanišević, ki je z Ribakino sodeloval le dobra dva meseca, natančneje od 1. novembra lani.

Odločitev, ki je marsikoga presenetila

To še ne bi bilo toliko nenavadno, če ne bi Ribakina na začetku tega leta sporočila, da se v njeno ekipo vrača njen nekdanji trener Stefan Vukov, s katerim je pred tem sodelovala pet let. To je bilo za mnoge veliko presenečenje, saj naj bi se lani pred OP ZDA razšla v čudnih okoliščinah. Pisalo se je, da je Ribakina z njim prekinila sodelovanje predvsem zaradi neprimernega odnosa. S to odločitvijo kazahstanske igralke je bila takoj pod vprašajem vloga Gorana Ivaniševića, enega najboljših teniških trenerjev.

Dva dneva po tistem, ko je Ribakina sporočila, da se Vukov vrača v njeno ekipo, ga je združenje WTA suspendiralo in začelo neodvisno preiskavo zaradi domnevnega neprimernega obnašanja. Ribakina danes trdi, da Vukov nikdar ni naredil česa spornega.

Jelena Ribakina se je poslovila v osmini finala OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Pred dnevi je dejala, da se morata pogovoriti

Po njenem porazu v osmini finala OP Avstralije je 25-letna teniška igralka povedala, da v ekipi ni imela ljudi, ki bi si jih želela, a se je vseeno skušala osredotočiti na svoje dvoboje. V tem času je bila v stiku s Stefanom, ob sebi pa je imela Gorana.

Ko so jo vprašali, ali bo Ivaniševič ostal v njeni ekipi, je odgovorila: "Seveda, morava se pogovoriti. Kot sem rekla, sodelovali smo samo v predsezoni in na nekaj turnirjih. Privajava se drug na drugega. Zagotovo se bova pogovorila, kakšen bo razpored za naprej

A zdaj je postalo jasno, da sta se njuni poti razšli, kakšna pa bo usoda prav tako hrvaškega trenerja Stefana Vukova, za zdaj še ni znano. Goran Ivanišević ima verjetno ker nekaj ponudb na mizi, a vprašanje, ali bo kakšno izbral.

