Tiskovni predstavnik WTA je ta teden potrdil, da Vukova preiskujejo zaradi domnevnega neprimernega vedenja na ženski turneji. Zato so ga začasno suspendirali oziroma ne bo mogel delovati na turnirjih do konca preiskave.

"Nikoli me ni trpinčil"

"Lahko samo rečem, in to sem že povedala, da me nikoli ni trpinčil ali kaj podobnega," je uvodoma povedala Ribakina. Vukov je bil pet let njen glavni trener, dokler se nista avgusta leta 2024 v skrivnostnih okoliščinah razšla. Ribakina je po tem v svojo ekipo poklicala Gorana Ivaniševića, legendarnega Hrvata in nekdanjega trenerja Novaka Đokovića. Splitčan in Kazahstanka sta začela sodelovati med pripravljalnim obdobjem.

Z Ivaniševićem je zadovoljna, a Vukova pozna že zelo dolgo

Trenutno šesta igralka sveta je prejšnji teden na presenečenje mnogih na družbena omrežja zapisala, da se Vukov vrača v njeno ekipo. Ob tem pa ni navedla, kakšna bo njegova vloga. Vukov naj bi ji pomagal že v Melbournu na OP Avstralije. A je nastala težava, ker je Vukov začasno suspendiran in ni upravičen do akreditacije za avstralski turnir. To pomeni, da ne bo imel vstopa v zasebne prostore igralcev. Ob tem se samoumevno postavlja vprašanje, kakšno vlogo bo zdaj imel Goran Ivanišević.

"Delam z Goranom. Zadovoljna sem s tem, kako delava zadnjih nekaj tednov. Kot sem že rekla, se bo Stefano znova pridružil ekipi, ker ga poznam že šest let in veliko stvari lahko počneva tudi zunaj igrišča. Seveda, nisem najbolj zadovoljna s trenutnim dogajanjem. Nisem vesela komentarjev, ki jih vidim. Še posebno ne od ljudi, ki so na turneji. To so aktivni trenerji in komentatorji. Mislim, da to ni pošteno," je povedala 25-letna teniška igralka.

Vukov je med drugim za Athletic povedal, da "nikakor nikogar ni zlorabil". Spomnimo, da je bil njegov način treniranja na udaru kritik številnih znanih teniških imen. Med njimi je bila tudi Pam Shriver, 22-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med dvojicami, danes pa trenerka Hrvatice Donne Vekić. Shriver se je na novico, da bosta Vukov in Ribakina spet združila moči, na platformi X odzvala z besedami: "Čas je, da se naš cel šport končno upre znanim zlorabam in manipulacijam igralcev. To je zelo žalostno in molim za ER (Jeleno Ribakino op. p.)."

"Naštejte mi imena"

Jelena Ribakina vztraja, da ni nikoli grdo ravnal z njo in da ga spoštuje zaradi vsega, kar je naredil zanjo. "Od samega začetka, ko sem bila okrog 200. mesta, pa do vsega, kar nama je uspelo narediti. Lahko mi naštejete trenerje, ki so dosegli uspeh z igralko, ki je bila 200., nato pa je zmagala na turnirjih za grand slam in se uvrstila med najboljše," je še povedala zmagovalka turnirja v Wimbledonu iz leta 2022.

