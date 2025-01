Ruska najstnica med najboljših 15, najboljša Slovenka zdrsnila na 171. mesto

Prva jakostna lestvica WTA v koledarskem letu 2025 ne prinaša večjih sprememb. Prva igralka sveta ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, sledita ji Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauf. Svoje položaje so obdržale igralke do 14. mesta, 15. je po novem 17-letna Rusinja Mira Andrejeva, polfinalistka Brisbana.

Najboljša Slovenka je še vedno Veronika Erjavec, ki je izgubila pet mest in je 171. Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović sta pridobili po eno mesto in sta po novem na 180. in 225. mestu, izkušena Polona Hercog je 301. igralka sveta.

Erjavec, Zidanšek ter Hercog ta teden igrajo kvalifikacije za nastop na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Zidanšek je preskočila prvo oviro danes, Erjavec in Hercog pa bosta na delu v torek, potem ko je zaradi slabega vremena prišlo do sprememb urnika.