Novak Đoković ima na tenis v Avstraliji zelo lepe spomine, potem ko je tam kar desetkrat zmagal na prestižnem turnirju. V njegovem spominu pa bo zagotovo ostalo tudi leto 2022, ko so ga avstralske oblasti še pred začetkom OP Avstralije izgnale iz države. Srbski teniški zvezdnik je bil namreč eden tistih, ki se niso želeli cepiti proti covidu-19. V tistem času je bilo zelo težko kam priti, če nisi bil cepljen, kaj šele, da bi prišel čez avstralsko mejo. Del tamkajšnje javnosti se je pred tremi leti odločno postavil proti njemu, in mu očitalo, da skuša prekršiti pravila. Takratni minister za priseljevanje Alex Hawke mu je sprva odredil pridržanje in ga pozneje deportiral.

"Še vedno so ostale sledi, ko grem skozi kontrolo potnih listov. Samo gledam, ali se približuje kdo iz imigracijskega območja." Foto: Guliverimage

Še vedno mu je nelagodno: Moram priznati, da imam tak občutek

V ekskluzivnem intervjuju za Herald Sun je Nole priznal, da se še vedno počuti nekoliko nelagodno, ko pristane v deželi tam spodaj. "Če sem povsem odkrit, sem zadnjih nekajkrat, ko sem pristal v Avstraliji in šel skozi kontrolo potnih listov, doživel travmo izpred treh let. Še vedno so ostale sledi. Samo gledam, ali se približuje kdo iz imigracijskega območja ali me bo oseba, ki preverja moj potni list, odpeljala, zadržala ali spustila? Moram priznati, da imam tak občutek," je v uvodu povedal Beograjčan in ob tem priznal, da se vseeno rad vrača v Melbourne in do nikogar ne goji nobenih zamer.

"Prišel sem že takoj naslednje leto … in osvojil OP Avstralije. To je bila moja 22. lovorika na turnirjih za grand slam. Ob meni so bili moji starši in celotna ekipa. Pravzaprav je bila to ena najbolj čustvenih zmag, kar sem jih kdaj dosegel, in glede na to, kar sem preživel leto pred tem."

Še naprej si želi osvajati lovorike. Foto: Guliverimage

Da bi mu uspelo vsaj še enkrat

Letošnja sezona bo nekaj posebnega, potem ko je Novak še edini v veliki četverici, ki vztraja pri teniški turneji. Roger Federer, Rafael Nadal in Andy Murray, ki je danes del ekipe Srba, so se že poslovili od profesionalnega tenisa. Đoković v novo sezono vstopa samo z enim ciljem. Osvojiti še kakšno lovoriko za grand slam, predvsem pa si želi še enkrat slaviti na OP Avstralije.

"Upam samo, da, preden se upokojim, osvojim vsaj še eno lovoriko. Rad igram na Rod Laver Areni, vzdušje je izjemno in poletje je. Ljudje obožujejo njihov šport v Melbournu in Avstraliji, zato se veselim, da bom del tega," je še povedal 37-letni teniški igralec.

Letos bo igral več turnirjev

Aktualni olimpijski prvak je letošnjo sezono začel nekoliko prej, saj je povedal, da si želi v letošnji sezoni igrati na več turnirjih. Velika zanimivost je, da je v svojo ekipo povabil Andyja Murrayja, svojega dobrega prijatelja in nekdaj enega največjih nasprotnikov.

