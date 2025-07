"Samo naj spomnim, ta turnir je zmagal že sedemkrat." Foto: AP / Guliverimage

Boris Beceker je eden tistih, ki dobro pozna Novaka Đokovića, saj sta od leta 2013 do leta 2016 uspešno sodelovala. A legendarni Nemec meni, da se Beograjčanu za zmago na turnirju za grand slam počasi čas izteka. Nole je svoj zadnji turnir za grand slam nazadnje zmagal leta 2023 na OP ZDA, ta je bil njegov 24. Od takrat je izgubil oba finala na turnirju za grand slam. Mu lahko še kdaj uspe?

Nore številke

"To je veliko vprašanje, saj mora za zmago na turnirju za grand slam verjetno premagati oba (Carlosa Alcaraza in Jannika Sinnerja, op. p.). Tako je bilo v Wimbledonu in rekel je, da je Wimbledon turnir, kjer ima največ možnosti za zmago na turnirju za grand slam. Samo naj spomnim, ta turnir je zmagal že sedemkrat – in kar štirinajstkrat se je uvrstil v polfinale Wimbledona, si predstavljajte? To je absurdno, to je nora številka," je povedal Becker, ki še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona.

Novak Đoković se je v četrtfinalu Wimbledona lažje poškodoval. Foto: Guliverimage

Na letošnjem turnirju na sveti travi se je Đoković prebil do polfinala, kjer ga je dokaj gladko premagal Jannik Sinner, poznejši zmagovalec tega najprestižnejšega turnirja.

"Vesel sem, da se je prebil do polfinala. Igral je zelo dober turnir, ampak ali je to zanj dovolj? Tenis še vedno igra, ker si želi osvojiti 25. turnir za grand slam in s tem postati rekorder. Treba je povedati, da sta Sinner in Alcaraz, ko imata dober dan, boljša od Đokovića, ko ima dober dan. To ga jezi, vendar je realist. Vprašanje je, kako realne so možnosti, da bo zdaj osvojil še en grand slam, ker mu zmanjkuje časa."

Lovorike so pod vse večjim vprašajem

V zadnjih 18 mesecih je Srb težko dosegel lovorike, čeprav je osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah v Parizu 2024, pred kratkim tudi pa mu je uspelo zmagati na turnirju v Ženevi. S to zmago je v svojo vitrino postavil še 100. turnirsko lovoriko. Z rekordom Jimmyja Connorsa zaostaja devet lovorik (109), a ob vrhunskih predstavah Španca in Italijana so njegove zmage pod vse večjim vprašajem.

