V petek je še kako odmeval poraz Novaka Đokovića, enega najboljših teniških igralcev vseh časov, potem ko je izgubil proti Američanu Reillyju Opelki, trenutno 293. igralcu sveta. S tem porazom je Đoković dosegel negativen rekord in se je nanj tudi zelo kmalu odzval.

Novak Đoković je igral turnir v Brisbanu, kjer je lovil svojo stoto turnirsko zmago. Na poti do tega mejnika pa ga je v četrtfinalu ustavil Reilly Opelka. Visokorasli nasprotnik, ki v višino meri kar 211 centimetrov, je enega najboljših teniških igralcev premagal s 7:6 (6) in 6:3.

Novak Đoković je bil ob močnih servisih nasprotnika videti nemočen. Foto: Guliverimage

Negativen mejnik

Opelka je trenutno uvrščen na 293. mesto na lestvici ATP. Đoković pa še nikoli v svoji profesionalni karieri ni izgubil proti igralcu, ki bi bil na svetovni lestvici uvrščen tako nizko in s katerim sta dvoboj odigrala do konca. Nole je namreč leta 2010 na domačem turnirju igral proti rojaku Filipu Krajinoviću. Ta je bil takrat uvrščen na 319. mesto, a je moral danes 37-letni Đoković tisti dvoboj predati.

Beograjčan, za katerega je to že 22. profesionalna teniška sezona, pa je prekinil tudi niz 35 zaporednih zmag proti ameriškim igralcem. Pred tem je leta 2016 izgubil proti Samu Querreyju.

"Povsem zasluženo"

Kljub bolečemu porazu je Novak Đoković pošteno priznal zmago nasprotnika, zelo hitro pa se je odzval tudi na družbenih omrežjih, kjer je zapisal: "Neverjeten tenis, Rilley. Povsem zasluženo. Vso srečo," je Đoković zapisal na Instagramu.

Trenutno sedmi igralec sveta bo moral na stoto turnirsko lovoriko še nekaj časa počakati. Naslednjo priložnost bo imel na OP Avstralije, letošnjem prvem turnirju za grand slam. Nole je v deželi tam spodaj slavil že desetkrat, nazadnje leta 2023.

Bo Andy Murray lahko pomagal Srbu? Foto: Reuters

V Melbournu se bo ekipi pridružil Andy Murray

V Melbournu mu bo družbo delal tudi Andy Murray, ki se je pred kratkim pridružil ekipi 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Murray in Đoković sta pred začetkom sezone skupaj preživela deset dni. Čeprav Murrayja v Brisbanu ni bilo, sta s kratkimi pripravami postavila temelje za morebitno dolgoročnejše sodelovanje.

"Biti na isti strani mreže je pravzaprav nekaj izjemnega, saj je bil eden mojih največjih tekmecev. Nenavadno je bilo deliti mnenja in poglede na svojo igro in na to, kako se počutim na igrišču, z nekom, ki je bil vedno eden mojih največjih tekmecev. Ampak sem zelo hvaležen, da je sprejel sodelovanje tukaj v Avstraliji."

