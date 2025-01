Američan presenetil Đokovića

Sedemindvajsetletni in 2,11 metra visoki Američan je pred kratkim obnovil poškodbo zapestja, proti Đokoviću pa je zbral 16 asov in odigral odlično in spomnil na nekdanje čase, saj je bil že 17. igralec sveta. Poškodbe kolka in zapestja pa so ga od igrišč oddaljila za dve leti.

Deset let starejšemu Đokoviću tako ni uspelo osvojiti jubilejnega, 100. turnirja serije ATP. "On je najboljši igralec, kar jih je šport kdaj videl. Težko je biti v Novakovi poziciji," je po nastopu dejal Opelka. "Resničnost je taka, da proti njemu nimamo česa izgubiti. Na koncu igraš bolj svobodno, veliko več tvegaš, ker je to tvoja edina priložnost. Če igraš proti njemu na običajni ravni ali celo nekoliko nad njo, bo vsakič zmagal," je še dodal.

Reilly Opelka je izločil prvega nosilca Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage