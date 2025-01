Čehi zadnji polfinalisti pokala United

Češka teniška reprezentanca je še zadnja polfinalistka pokala United, ki poteka v Avstraliji. V današnjem edinem četrtfinalnem obračunu so Čehi že po posamičnih dvobojih ugnali Italijane in se bodo v polfinalu v soboto pomerili proti ZDA. Drugi polfinalni par sestavljata reprezentanci Kazahstana in Poljske.

talija je z dvema zmaga v skupinskem delu končala na vrhu svoje skupine D pred Švico in Francijo. Čehi so po zmagi nad Norveško in porazu proti Poljski v izločilne boje napredovali šele kot najboljša drugouvrščena izmed ekip, ki nastopajo v Sydneyju.

Toda danes sta Karolina Muchova in Tomaš Machač povsem deklasirala svoja italijanska tekmeca in ekspresno Češki zagotovila polfinalni nastop.

Muchova je prvo točko priborila po zmagi nad četrto igralko sveta Jasmine Paolini. Po uri in 41 minutah je 22. igralka svetovne lestvice slavila s 6:2 in 6:2.

Machač je svoje delo opravil v vsega 54 minutah, potem ko je s 6:1 in 6:2 odpravil Flavia Cobollija. Sledi še dvoboj dvojic, kjer bosta Gabriela Knutson in Patrik Rikl igrala proti Sari Errani in Andrei Vavassoriju, a razplet te tekme ne bo vplival na zmagovalca dvoboja.

To je bil edini današnji dvoboj pokala United v deželi tam spodaj. V četrtek so prav tako v Sydenyju Poljaki s 3:0 odpravili reprezentanco Velike Britanije. V sredo pa so v Perthu Kazahstanci z 2:1 premagali branilce naslova Nemce, Američani pa s 3:0 Kitajce. Finale bo v nedeljo v Sydneyju.