Nemci brez Zvereva izgubili in odhajajo domov, ZDA v polfinalu

Alexandra Zvereva, ki si trudi pozdraviti poškodbo pravočasno pred odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu, je v Perthu zamenjal Daniel Masur, ki pa je kljub dobri igri v treh nizih izgubil proti Aleksandru Ševčenku s 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Zverev, ki je v predtekmovanju prinesel Nemčiji točke v dvobojih z Brazilijo in Kitajsko, zdaj čaka natančna zdravniška navodila, da bo lahko začel z rehabilitacijo. Še dan pred današnjo četrtfinalno tekmo prav nič ni kazalo na poškodbo, saj je Nemec v Perthu prav užival, na Instagramu pa med drugim objavil tudi slike s silvestrskega ognjemeta v metropoli na zahodu Avstralije,.

V drugem četrtfinalu je ZDA ugnala Kitajsko. Za prvo točko je Coco Gauff premagala Shuai Zhang s 7:6 (4) in 6:2. Taylor Fritz je bil s 6:4 in 6:4 boljši za od Zhizhen Zhanga za predčasno zmago in preboj v polfinale.

V drugem četrtfinalu je ZDA ugnala Kitajsko. Foto: Reuters

V Sydneyju se je med osmerico že prebila Poljska. Številka dve na lestvici WTA Iga Swiatek je v ponovitvi finala odprtega prvenstva Francije 2023 priborila odločilno točko v dvoboju s Čehinjo Karolino Muchovo. Poljska s Češko je dvoboj dobila z 2:1.

Avstralija pa je šele v igri mešanih dvojic dobila dvoboj z Veliko Britanijo. A izid ni odločal o napredovanju. V četrtfinalu bo Velika Britanija igrala s Poljsko in zmagovalec nato z ZDA, še en par je Italija - Češka, zmagovalec pa bo v polfinalu igral s Kazahstanom.