ZDA po zmagi nad Hrvaško v četrtfinalu, napredovala tudi Italija

Mešana teniška reprezentanca ZDA je v zadnji tekmi skupine A pokala United v avstralskem Perthu premagala Hrvaško s 3:0 in si zagotovila četrtfinale. S tem se je pridružila Kazahstanu, Nemčiji in Kitajski. Po dveh zmagah je v Sydneyju že napredovala tudi Italija.

Četrti igralec sveta Taylor Fritz je v prvem posamičnem dvoboju ugnal Borno Ćorića s 6:3 in 6:2, Coco Gauff pa nato Donno Vekić s 6:4 in 6:2. S tem sta prinesla zmago ameriški reprezentanci, Gauff pa se je tekmici oddolžila za olimpijski poraz v Parizu, kjer je bila Hrvatica srebrna.

V nepomembnem dvoboju mešanih dvojic sta Gauff in Fritz premagala Petro Marčinko in Ivana Dodiga s 6:2 in 6:3.

Ameriška reprezentanca, zmagovalka pokala leta 2023, je osvojila prvo mesto v skupini z dvema zmagama, Kanada je končala na drugem mestu z zmago in porazom, Hrvaška pa je osvojila zadnje mesto v skupini brez dobljenega dvoboja.

Reprezentanca ZDA se bo kot zmagovalka skupine v četrtfinalu pomerila s Kitajsko, ki je bila najboljša med tremi drugouvrščenimi ekipami iz skupin, ki jih gosti Perth. Drugi četrtfinalni par sestavljata branilka naslova Nemčija in Kazahstan.

Slednji je dobil oba dvoboja v skupini C in končal pred Grčijo, tretja je bila brez zmage Španija. V skupini E pa je neporažena Nemčija končala pred Kitajsko, tretja Brazilija pa je izgubila oba reprezentančna dvoboja.

Četrtfinalni pari iz skupin v Sydneyju bodo znani prvi dan leta 2025, ko bodo na sporedu zadnji dvoboji skupinskega dela. V skupini D je že prva Italija, ki je premagala tako Švico kot Francijo, ta pa je izgubila obakrat.

Jasmine Paolini je za zmago Italije nad Francijo nadigrala Chloe Paquet s 6:0 in 6:2, namesto Jannika Sinnerja pa igra Flavio Cobolli, ki je svojo reprezentanco povedel v vodstvo z 1:0, ko je s 3:6, 7:6 (8) in 6:2 premagal 14. igralca sveta Uga Humberta.

Češka in Poljska se bosta pomerili za zmago, saj sta pred tem v skupini B premagali Norveško. V skupini F pa je edina brez poraza Velika Britanija, ki jo čaka še obračun z Avstralijo. Slednja je izgubila svoj doslej edini obračun z Argentino. Ta ima tako že po en poraz in zmago.

Pokala United, ki igralkam in igralcem služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu (od 12. do 26. januarja), se udeležuje 18 reprezentanc. Razdeljene so v šest skupin. Nagradni sklad turnirja je slabih 10 milijonov evrov, udeleženci pa si bodo razdelili tudi 500 točk za lestvico ATP in WTA.

