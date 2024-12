Armenka poskrbela za veliko presenečenje

Najboljši teniške igralke in igralci na poznajo počitka, saj je na sporedu kar nekaj turnirjev. Prvi dvoboj v novi sezoni je odigrala tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Armenka Jelina Avanesjan pa je poskrbela za presenečenje.

Arina Sabalenka, prva nosilka turnirja, je brez večjih težav napredovala, potem ko je premagala Renato Zarazuo s 6:4, 6:0. Po nekoliko bolj izenačenem prvem nizu je v drugem popolnoma prevladala. Jelina Avanesjan je poskrbela za presenečenje, saj je izločila četrto nosilko Paulo Badoso. Po dramatičnem obračunu, kjer je Badosa sicer dobila drugi niz, je armenska igralka slavila s 6:3, 1:6, 6:2. V ruskem obračunu je osma nosilka Mira Andrejeva premagala Ano Blinkovo (6:4, 6:4).

Nick Kyrgios Foto: Guliverimage

Kyrgios je izgubil posamični dvoboj, Đoković zanesljiv

Dvoboj med Giovannijem Mpetshijem Perricardom in Nickom Kyrgiosom, ki se vrača po dolgi odsotnosti, je bil pravi triler, saj so vsi trije nizi bili odločeni v podaljšani igri. Mpetshi Perricard, mladi Francoz, je pokazal izjemno zbranost in kljub dobri igri izkušenega Kyrgiosa na koncu zmagal s 7:6 (2), 6:7 (4), 7:6 (3). Brez težav je napredoval prvi nosilec Novak Đoković, ki je z dvakrat 6:3 izločil domačina Rinkyja Hijikato.

* Brisbane, ATP 250 (734.613 evrov):

- 1. krog:

Reilly Opelka (ZDA) - Federico Gomez (Arg) 7:5, 6:4;

Matteo Arnaldi (Ita) - Alexei Popyrin (Avs/7) 6:3, 6:2;

Frances Tiafoe (ZDA/4) - Adam Walton (Avs) 7:6 (5), 6:3;

Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Nick Kyrgios (Avs) 7:6 (2), 6:7 (4), 7:6 (3);

Jakub Mensik (CZE) - Mihail Kukuškin (Kaz) 7:6 (3), 6:4;

Dušan Lajović (Srb/5) - Arthur Cazaux (Fra) 6:4, 6:4;

Gael Monfils (Fra) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 6:4, 4:6, 6:1;

Novak Đoković (Srb/1) - Rinky Hijikata (Avs) 6:3, 6:3;



* Hongkong, ATP 250 (700.000 evrov):

- 1. krog:

Alexandre Muller (Fra) - Marc-Andrea Huesler (Švi) 2:6, 6:4, 6:3;

Zizou Bergs (Bel) - Alejandro Moro (Špa) 6:4, 6:4;

Nuno Borges (Por/5) - Bu Yunchaokete Kit) 3:6, 6:3, 7:6 (6);

Jaume Munar (Špa) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa) 4:6, 6:3, 6:3;

Kei Nishikori (Jap) - Denis Shapovalov (Kan) 6:2, 6:3;

Pedro Martinez (Špa/7) - Francesco Passaro (Ita) 6:4, 6:4;

Juncheng Shang (Kit) - Coleman Wong Chak Lam (Hkg) 7:6 (3), 6:4;

Gabriel Diallo (Nor) - Roberto Carballes Baena (Špa) 4:6, 7:6 (4), 7:5



* Brisbane, WTA 500 (1.664.969 evrov):

- 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Renata Zarazua (Meh) 6:4, 6:0;

Julija Putinceva (Kaz/15) - McCartney Kessler (ZDA) 6:2, 7:5;

Jelina Avanesjan (Arm) - Paula Badosa (Špa/4) 6:3, 1:6, 6:2;

Mira Andrejeva (Rus/8) - Ana Blinkova (Rus) 6:4, 6:4;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Ana Kalinskaja (Rus/6) 6:3, 6:3;

Marie Bouzkova (Češ) - Jelena Ostapenko (Lat/7) 7:6 (0), 6:4;

Ons Jabeur (Tun) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/14) 6:3, 6:2;

Anhelina Kalinina (Ukr) - Dijana Šnajder (Rus/5) 6:3, 4:6, 6:1;



* Auckland, WTA 250 (263.750 evrov):

- 1. krog:

Madison Keys (ZDA/1) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:4, 6:4;

Jaqueline Cristian (Rom) - Julija Starodubceva (Ukr) 6:3, 2:0, predaja;

Sofia Kenin (ZDA) - Wang Xiyu (Kit) 7:6 (5), 6:1;

Robin Montgomery (ZDA) - Mai Hontama (Jap/6) 6:3, 2:6, 6:0;

Greet Minnen (Bel) - Anna-Lena Friedsam (Nem) 6:4, 6:0;

Hailey Baptiste (ZDA) - Renata Jamrichova (Slk) 6:0, 6:2;

Jodie Burrage (VBr/2) - Vivian Yang (NZl) 6:3, 6:3;

Alycia Parks (ZDA) - Amanda Anisimova (ZDA/3) 2:6, 6:2, 6:3.

