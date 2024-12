Đoković in Kyrgios navdušila med dvojicami v Brisbanu

Še pred vstopom v novo leto so z novo sezono začeli teniški igralci. Turnirja že potekata v Brisbaneu in Aucklandu. Srb Novak Đoković in Avstralec Nick Kyrgios sta jo otvorila uspešno. V avstralskem Brisbanu sta združila moči v konkurenci dvojic ter po uri in 47 minutah za preboj v osmino finala premagala avstrijsko-nemško navezo Alexander Erler/Andreas Mies s 6:4, 6:7 (4), 10:8.