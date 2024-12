Berrettini športni ambasador v Savdski Arabiji

Omenjeni savdski sklad je že prejšnje mesece naredil odločen korak v teniški svet, potem ko se je kot uradni partner vključil na lestvice združenj WTA in ATP ter na nekaj turnirjev. "Ena od mojih nalog je navdihovati naslednjo generacijo, otroke," je dejal šesti igralec sveta Matteo Berrettini v videu, objavljenem na družbenih omrežjih. "Skupaj s Pifom bom to lahko počel. To je ena največjih stvari, ki jih lahko naredim."

Januarja je Španec Rafael Nadal postal ambasador savdske teniške zveze in dejal, da želi pomagati pri treningih otrok in povečati zanimanje za šport.

Aktivisti za pravice žensk in člani skupnosti LGBTQ so obtožili Savdsko Arabijo "pranja športa" in kritizirajo stanje človekovih pravic omenjeni kraljevini, ki vlaga enormna sredstva v različne športe, vključno z nogometom, formulo 1 in golfom.