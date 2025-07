Laura Siegemund pri 37 letih do uspeha kariere

V ženskem delu teniškega Wimbledona so se začeli dvoboji osmine finala. Četrtfinalno vstopnico je brez večjih težav osvojila prva igralka sveta Arina Sabalenka. V četrtfinale sta se uvrstili tudi Anastazija Pavljučenkova in Laura Siegemund, ki se je pri 37 letih sploh prvič med osem najboljših na londonskem grand slamu.

Laura Siegemund sicer ima že tri grand slam lovorike, a vse v dvojicah. V konkurenci posameznic pa je bila 37-letna Nemka v četrtfinalu samo enkrat, pred petimi leti na Rolandu Garrosu. Zdaj se je prvič med osem uvrstila v Wimbledonu, potem ko je v osmini finala izločila srečno poraženko v kvalifikacijah, Solano Sierro. Dvoboj je po manj kot uri in pol dobila s 6:3 in 6:2. Argentinka, ki šteje 21 let, še nikoli prej na grand slamih ni prišla v drugi krog.

Arina Sabalenka Foto: Reuters Prva igralka jakostne lestvice WTA Arina Sabalenka je imela v tretjem krogu izjemen dvoboj z domačo ljubljenko Emmo Raducanu, v osmini finala pa z Elise Mertens, ki je bila postavljena kot 14. nosilka, nekaj lažje delo. Prvi niz je Belorusinja po 38 minutah dobila s 6:4, v drugem pa je odločala podaljšana igra. Po uri igre je Belgijka klonila s 6:7 (oziroma 4:7 v podaljšani igri). Izid v medsebojnih zmagah je zdaj 11:2 za Sabalenko.