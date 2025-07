Šesti dan Wimbledona so bili odigrani še zadnji dvoboji tretjega kroga. Jannik Sinner, prvi igralec sveta, je napredoval brez izgubljenega niza. Nov mejnik je dosegel Novak Đoković, ki je v All England Clubu dosegel stoto zmago. Kot prvi je v soboto zmagal Flavio Cobolli, kot zadnji pa je v osmino finala napredoval Ben Shelton.

Novak Đoković je dosegel stoto zmago v Wimbledonu. Foto: Reuters Na osrednjem igrišču v Wimbledonu je bil v soboto zvečer v središču pozornosti Novak Đoković, ki si je z zmago proti rojaku Miomirju Kecmanoviću priboril stoto posamično zmago na sveti travi. V moški konkurenci je ta mejnik do zdaj dosegel le legendarni Roger Federer, v ženski pa Martina Navratilova. Šesti nosilec ni imel prav nobenih težav, v uri in 50 minutah je zmagal s 6:3, 6:0 in 6:4. Lahko bi še malo prej, a je v zadnjih igrah nekoliko popustil.

Svojo britansko operacijo je uspešno nadaljeval tudi Jannik Sinner, prvi igralec sveta. Italijan, ki je v zadnjem krogu brez milosti nadigral Avstralca Aleksandra Vukica, je v tretjem krogu nekaj podobnega storil Špancu Pedru Martinezu. Premagal ga je po manj kot dveh urah s 6:1, 6:3 in 6:1. Potem ko je v prvem krogu oddal sedem, v drugem pa pet iger, je tudi tokrat Martinezu prepustil le drobtinice v obliki petih iger.

Jakub Menšik Foto: Reuters Italijan je četrtič zapovrstjo napredoval v osmino finala Wimbledona, doslej se je dvakrat prebil v četrtfinale, enkrat pa v polfinale. Devetič je na turnirjih velike četverice napredoval v drugi teden tekmovanja, lovi pa četrto lovoriko. "Vsakič, ko prideš do drugega tedna na grand slamu, je poseben občutek. Še toliko bolj v Wimbledonu. Zelo vesel sem tega dosežka, a poskusil bom priti dlje. Prvi teden se ne bi mogel končati bolje in bomo videli, kaj še prihaja," je po dvoboju dejal Sinner.

Lorenzo Sonego in Brandon Nakashima pa sta igrala kar pet ur, štirje nizi pa so se končali po podaljšani igri. Italijan je Američana premagal s 6:7, 7:6, 7:6, 3:6, 7:6.

Zanesljivo je v osmino finala napredoval še en Italijan, Flavio Cobolli, ki je s 6:2, 6:4, 6:2 ugnal 15. nosilca Jakuba Menšika. Cobolli, ki ima za sabo najboljšo sezono doslej, se je po 23. zmagi v sezoni prvič uvrstil med 16 najboljših na turnirjih za grand slam.

Na mladinskem Wimbledonu zmaga Žige Šeška

Mladi teniški igralec Žiga Šeško je bil uspešen v prvem krogu mladinskega Wimbledona. Z 2:0 v nizih je premagal Američana Maximusa Dussaulta. Na tekmeca v drugem krogu še čaka. Luka Talan Lopatič je bil v petek v zadnjem krogu kvalifikacij prekratek, da bi se tako kot na Rolandu Garrosu uvrstil v glavni del turnirja.