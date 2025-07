Iga Swiatek je v tretjem krogu grand slama v Wimbledonu odigrala enega svojih najboljših dvobojev na travi in Danielle Collins premagala s 6:2 in 6:3. Kot prvi sta v soboto v osmino finala napredovali Mira Andrejeva in Ljudmila Samsonova. Izpadla je 11. nosilka Jelena Ribakina, s 7:6 in 6:3 jo je premagala 23. nosilka Clara Tauson.

Mira Andrejeva Foto: Reuters V osipu najvišjih nosilk pred vrati osmine finala ostala nekdanja zmagovalka na sveti travi Jelena Ribakina. S 7:6, 6:3 je bila od zmagovalke iz leta 2022 boljša Danka Clara Tauson. Dvaindvajsetletna 21. igralka sveta doslej nikoli ni preskočila prvega kroga v Wimbledonu, drugič pa se je prebila med 16 najboljših, to ji je lani uspelo na Rolandu Garrosu. V četrti krog je po 35. zmagi v sezoni napredovala tudi sedma nosilka Mira Andrejeva. S 6:1, 6:3 je bila boljša od Hailey Baptiste.

Danielle Collins Foto: Reuters Na osrednjem igrišču All England Cluba se je obetal teniški spektakel, kjer bi morala biti v glavni vlogi nepopustljiva Danielle Collins, ki je v drugem krogu izločila našo Veroniko Erjavec. Nasproti ji je namreč stala Iga Swiatek, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki pa se na sveti travi še ni prebila dlje kot do četrtfinala. A Poljakinja je odigral svoj najboljši tenis na tej podlagi in po vsega uri in 17 minutah napredovala v osmino finala z izidom 6:2 in 6:3.

Kot zadnja se je v osmino finala letošnjega trenerja grand slama prebila Emma Navarro, deseta nosilka turnirja, ki je že v prvem krogu pod hladno prho poslala legendarno Petro Kvitovo. Zdaj je izločila še eno Čehinjo Barboro Krejčíkovo, pa je izgubila prvi niz. Končni izid po dveh urah in pol igre je bil 2:6, 6:3, 6:4.