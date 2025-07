Oven

Samski boste želeli za vsako ceno začeti zvezo z neko osebo, vendar vam bo pri tem zmanjkovalo moči. Možno je tudi to, da nekoga preveč idealizirate. Tisti, ki ste že v razmerju, pa bodite pozorni na ljubezenske iskrice, ki preskakujejo na delovnem mestu in premislite, kaj s tem tvegate. Konec koncev imate krasnega partnerja.

Bik

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje s partnerjem, ne pa za še večjo oddaljenost.

Dvojčka

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Rak

Finančna situacija bo stabilna. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Lev

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.

Devica

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Vrgli se boste v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Tehtnica

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Škorpijon

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Verjetno bo šlo za osebo, ki veliko potuje, živi v tujini ali pa govori nekaj tujih jezikov. Poskušali boste obnoviti čustveno zvezo. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv.

Strelec

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.

Kozorog

Vezani danes ne boste več zadržani in marsikaj vam bo šlo lažje z jezika. Pazite, da ne boste pet naredili napake. Samski pa boste nezadovoljni, zato poskusite narediti načrt, kako in kaj bi lahko spremenili. Težko se boste odločili, morda ste glede nečesa predolgo čakali. Današnji dan bo pravi, da obrnete novi list.

Vodnar

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje; popolnoma se boste prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste kdaj želeli bolj resno ukvarjati s temi konjički, imate velike možnosti, da vam bo uspelo.

Ribi

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.