V moškem delu Wimbledona so bili na sporedu zadnji obračuni drugega in prvi tretjega kroga. Ben Shelton je napredoval v treh nizih, Marton Fucsovich pa je v petih izločil Gaela Monfilsa. Za veselje domače publike je v osmino finala napredoval Cameron Norrie, zmagala sta tudi prvi in peti nosilec Carlos Alcaraz in Taylor Fritz, poslovil pa se je 18-letni Joao Fonseca, odkritje letošnjega Wimbledona.