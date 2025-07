Bo bočni veter (spet) mešal štrene na Dirki po Franciji?

Trasa devete etape od Chinona do Chatearouxa v skupni dolžini 174 kilometrov in 1.400 višinskih metrov bo zadnja ravninska etapa v prvem tednu letošnjega Toura in priložnost za relativno miren dan pred prvo pravo gorsko etapo, ki bo na sporedu v ponedeljek, na francoski državni praznik, dan Bastilje.

Kolesarji bodo v zadnjih kilometrih prečkali mesto Chatearoux, kar bo prineslo nekaj izzivov v obliki cestnega pohištva, a večjih težav ne bi smeli imeti. V zadnjih dveh kilometrih pred ciljem (2,2 in 1,5 km) jih čakata dva 90-stopinjska ovinka, vendar je ciljna ravnina še vedno dovolj dolga, da bodo ekipe lahko pravočasno postavile svoje sprinterske vlake in da bodo za etapno zmago znova obračunali sprinterji.

Kolesarje čaka vroč dan, s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, in relativno močan veter, tako v hrbet kot bočni veter, kar bi v primeru nepozornosti lahko prineslo časovne razlike med najboljšimi, tako kot se je to zgodilo že v prvi etapi.

Glavna favorita za zmago sta italijanski sprinter Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki je z zmago v sobotni etapi poskrbel za prvo italijansko zmago na Touru od leta 2019, in evropski prvak Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je včeraj doživel defekt tik pred zaključkom, zato se mu ni uspelo vmešati v boj za etapno zmagoslavje.

Wout van Aert se vrača v formo. Foto: Guliverimage

Morda lahko sprintersko priložnost izkoristi Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche Wanty), lani lastnik zelene majice na Touru, Kaden Groves (Alpecin), ki bo pri sprintu spet lahko računal na izjemnega Mathieuja van der Poela, ki se je očitno odločil, da se ne bo osredotočil na lov na zeleno majico, ali Wout van Aert (Visma), ki je včeraj presenetil z izjemnim drugim mestom v etapi.

Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) bo znova vozil v rumeni majici vodilnega, njegov moštveni kolega Tim Wellens pa bo spet oblekel pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih. Zelena majica je zdaj na ramenih Milana, v beli majici najboljšega mladega kolesarja pa bo vozil Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

