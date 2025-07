Portugalski kolesar Joao Almeida je sredi devete etape odstopil in tako predčasno zaključil Tour de France. Posledice padca v sedmi etapi so bile namreč prehude, da bi lahko nadaljeval z dirkanjem.

Portugalčev padec pri visoki hitrosti je bil doslej najresnejši incident na letošnji dirki. Joao Almeida je utrpel številne odrgnine po telesu, zlom rebra in poškodbo prsta. "Rebro je zlomljeno, a glede na to, kako sem padel, bi se lahko končalo precej slabše," je pred začetkom nedeljske etape povedal za Eurosport.

"Moja leva roka ni v redu, prst me boli, ne morem normalno zavirati ..."

"Seveda sem poškodovan, poln odrgnin, ampak iskreno sem jo glede na okoliščine še kar dobro odnesel. Tukaj sem, štartal bom, potem pa bomo videli, kako bo šlo skozi dan. Poskušal se bom čim bolj regenerirati. Moja leva roka ni v redu, prst me boli, ne morem normalno zavirati ali upravljati kolesa. Ampak bomo videli. Mogoče bo šlo, nikoli ne veš. Zdravje je vedno na prvem mestu. Ekipa mi je dala proste roke, da naredim, kar mislim, da je zame najboljše. In to bom tudi naredil. Če sem tu samo zato, da sem, ne da bi resnično pomagal ekipi, to nima smisla. Gremo dan za dnem in bomo videli, kako se izide," je še dodal Portugalec na začetku nedeljskega dne.

Foto: Guliverimage

Po približno polovici današnje etape pa je izgubil stik z glavnino in ni mogel več nadaljevati Toura, kar je velik udarec za ekipo UAE Emirates in zlasti Tadeja Pogačarja, saj je bil Almeida njegov ključni pomočnik za najtežje gorske etape.