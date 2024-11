Italijanska moška reprezentanca na čelu s prvim igralcem sveta Jannikom Sinnerjem je v španski Malagi ubranila naslov zmagovalcev Davisovega pokala. V finalu Sinner in Matteo Berrettini nista imela veliko težav z Nizozemcema, zanesljivo sta dobila posamična dvoboja, tako da igra dvojic ni bila potrebna.

Matteo Berrettini je v prvem dvoboju s 6:4 in 6:2 ugnal Botica van de Zandschulpa, prvi igralec sveta Jannik Sinner pa s 7:6 (2), 6:2 Tallona Griekspoorja.

Italija je prva teniška reprezentanca po letu 2013, ki je ubranila naslov najboljšega v Davisovem pokalu. Foto: Reuters

Italija je lani "solatno skledo" osvojila po 47 letih posta, v finalu je z 2:0 ugnala Avstralijo. Je tudi prva država po Češki leta 2013, ki je ubranila naslov. Zdaj se je s tremi zmagami pridružila Češki, Nemčiji in Rusiji, več jih imajo ZDA (32), Avstralija (28), Velika Britanija in Francija (po 10), Švedska (7) in Španija (6).

Nizozemska je nasploh prvič igrala v finalu.

Najuspešnejše države v Davisovem pokalu: 32 zmag: ZDA

28: Avstralija

10: Francija, Velika Britanija

7: Švedska

6: Španija

3: Češka, Nemčija, Rusija, Italija

2: Hrvaška

1: Argentina, Švica, Srbija, Južna Afrika, Kanada

Zmagovalci Davisovega pokala od leta 1990:



2024: Italija

2023: Italija

2022: Kanada

2021: Rusija

2020: brez zmagovalca

2019: Španija

2018: Hrvaška

2017: Francija

2016: Argentina

2015: Velika Britanija

2014: Švica

2013: Češka

2012: Češka

2011: Španija

2010: Srbija

2009: Španija

2008: Španija

2007: ZDA

2006: Rusija

2005: Hrvaška

2004: Španija

2003: Avstralija

2002: Rusija

2001: Francija

2000: Španija

1999: Avstralija

1998: Švedska

1997: Švedska

1996: Francija

1995: ZDA

1994: Švedska

1993: Nemčija

1992: ZDA

1991: Francija

1990: ZDA