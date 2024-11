Avstralci ekspresno končali pohod rekorderjev Američanov

Avstralska moška teniška reprezentanca je ekspresno končala pohod Američanov do 33. naslova zmagovalcev Davisovega pokala. Poti je bilo konec že v četrtfinalu, potem ko sta v odločilnem dvoboju dvojic Matthew Ebden in Jordan Thompson s 6:4 in 6:4 premagala Bena Sheltona in Tommyja Paula.

V posamičnih dvobojih je najprej Thanasi Kokkinakis po ogorčenem boju premagal 21. igralca sveta Bena Sheltona s 6:1, 4:6 in 7:6 (14), pri tem v šesti najdaljši podaljšani igri v zgodovini tekmovanja rešil štiri zaključne žoge, nato pa je izid izenačil četrti igralec sveta Taylor Fritz, s 6:3 in 6:4 je ugnal Alexa de Minaura.

Američani in Avstralci so se doslej v zgodovini Davisovega pokala srečali največkrat, to je bil njihov 48. dvoboj, prvi je bil že leta 1905. Reprezentanci imata tudi največ naslovov, Američani 32, zadnjega so osvojili leta 2007, Avstralci pa 28, zadnji je star že 21 let.

"Ni lepšega kot igrati pod pritiskom odločilne tekme. Tako radi se borimo za našo državo, tako veseli smo zmage zanjo. Res uživamo, ko se borimo za ekipo. Priznam pa, da ne vem, če sem bil kdaj že bolj živčen kot danes," je dejal Matthew Ebden, eden od avstralskih junakov, letos tudi olimpijski prvak in zmagovalec OP Avstralije, ki se je nekoliko čudil ameriškemu selektorju.

Bob Bryan se namreč za odločilno igro dvojic ni odločil za specialista Austina Krajiceka in Rajeeva Rama, finalista olimpijskega turnirja, ampak za Sheltona in Tommyja Paula, ki se bolj znajdeta v igri posameznikov.

Avstralci se bodo v polfinalu merili z zmagovalcem dvoboja med Italijo in Argentino. Prvi polfinalni par sestavljata Nizozemska in Nemčija.

Davisov pokal, četrtfinale: Avstralija : ZDA 2:1

Thanasi Kokkinakis - Ben Shelton 6:1, 4:6, 7:6 (14)

Alea de Minaur - Taylor Fritz 3:6, 4:6

Matthew Ebden/Jordan Thompson - Ben Shelton/Tommy Paul 6:4, 6:4

