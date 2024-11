Nemci brez Zvereva do polfinala

Teniška reprezentanca Nemčije je drugi polfinalist zaključnega turnirja svetovne skupine Davisovega pokala v Malagi. Nemci so danes že po dveh posamičnih dvobojih, zmagala sta Daniel Altmaier in Jan-Lennard Struff, premagali Kanado. V polfinalu bo v petek tekmica Nizozemska, ki je v torek zvečer premagala domačine Špance.

Končnica svetove skupine Davisovega pokala se za prireditelje v španski Malagi ni začela najbolje. Po čustvenem zadnjem dvoboju v karieri Rafaela Nadala, ki je odbil priložnost v prvem posamičnem obračunu z Nizozemsko, je Španija klonila po igri dvojic z 1:2 in se poslovila pred polfinalom.

Nizozemci so tako danes čakali na svoje polfinalne tekmece ter jih dobili že po dveh posamičnih dvobojih. Nemčija si je priborila polfinale, čeprav v Malagi igra brez svojega prvega zvezdnika, drugega igralca lestvice ATP in polfinalista zaključnega turnirja v Torinu Alexandra Zvereva. V prvem dvoboju je Daniel Altmaier, 88. igralec lestvice ATP, po manj kot dveh urah s 7:6 (5) in 6:4 ugnal dve mesti bolje uvrščenega na svetovni lestvici Gabriela Dialla, čeprav je v podaljšani igri prvega niza skorajda zapravil prednost 5:0.

Kanado je tako skušal rešiti Denis Shapovalov in dvoboj pripeljati do tekme dvojic. Na drugi strani je imel najbolje postavljenega igralca, ki ga imajo na tem turnirju Nemci na voljo, Jan-Lennarda Struffa. Bolje je začel Kanadčan in dobil prvi niz s 6:4, v drugem se je 43. z lestvice ATP vrnil v igro in za vodstvo s 6:5 tekmecu prvič odvzel servis, potem pa niz tudi dobil. Najbolj napet je bil tretji niz, ki je šel v podaljšano igro, v kateri pa je Kanadčan v odločilnem trenutku z dvojno napako pomagal tekmecu do končne zmage.

Nemška specialista za dvojice Kevin Krawietz in Tim Pütz, ki sta nedavno v Torinu slavila na zaključnem turnirju ATP med dvojicami, sta si tako lahko privoščila počitek pred polfinalom.

V četrtek bosta v Malagi na sporedu še zadnja četrtfinalna dvoboja med Italijo in Argentino ter ZDA in Avstralijo. Zmagovalca teh obračunov se bosta v polfinalu merila v soboto, finale bo na sporedu v nedeljo.

Nemčija : Kanada 2:0



Daniel Altmaier - Gabriel Diallo 7:6 (5), 6:4;

Jan-Lennard Struff - Denis Shapovalov 4:6, 7:5, 7:6 (5)