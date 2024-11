Neverjetno, kaj so se spomnili. In kako je reagiral Rafa? #video

Letošnji finale Davisovega pokala bo nekaj posebnega, a ne toliko zaradi samega turnirja, ampak predvsem zaradi športnega slovesa enega najboljših igralcev vseh časov. Od profesionalnega tenisa se poslavlja Rafael Nadal. Španec bo namreč svoj zadnji turnir igral za Španijo v finalu Davisovega pokala v španski Malagi.

Great ploy by BJK Cup Team Australia to get a photo with Rafa! 😍❤️ pic.twitter.com/veqVwXqRyY — LaWanda (@lawanda50) November 17, 2024

In kako je na njihovo ukano reagiral Nadal?

Zato trenutno ni ljubitelja tenisa, ki se ne bi rad fotografiral s kraljem peska, kakor tudi imenujejo Rafo. Prav posebne ukane se je spomnila ženska ekipe Avstralije, ki je v Malagi igrala v finalnem turnirju pokala BJK. Avstralska ekipa je vedela, kdaj ima Rafa trening, in ravno v tistem času so se pretvarjali, da se bodo skupinsko fotografirali. V tistem trenutku je Majorčan prišel mimo in so ga prosili, če se jim pridruži. Seveda jim je 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam z veseljem ustregel.

Davisov pokal se začne v torek, 19. novembra. Na ta dan bo v četrtfinalu Španija igrala proti reprezentanci Nizozemske. Za zdaj še ni jasno, ali bo 38-letni Nadal igral, vsekakor pa bo del ekipe.

Roger Federer in Rafael Nadal leta 2008 v Wimbledonu. Švicar in Španec sta v letih njunega rivalstva postala velika prijatelja. Foto: Guliverimage

Rafael Nadal je eden najprepoznavnejših teniških igralcev v zgodovini in v svoji karieri je dosegel številne pomembne zmage. Med drugim tudi 22 zmag na turnirjih za grand slam. Na OP Francije (Roland-Garros) ima rekord, potem ko je na pariškem pesku 14-krat dvignil prestižno lovoriko. V Wimbledonu je zmagal dvakrat. Najodmevnejša zmaga je iz leta 2008, ko je premagal Rogerja Federerja v zgodovinskem finalu, nato je slavil še leta 2010. Leta 2009 je osvojil tudi OP Avstralije in nato še leta 2022, na OP je zmagal štirikrat (2010, 2013, 2017 in 2019).

Na olimpijskih igrah je osvojil zlato medaljo v posamični konkurenci leta 2008 v Pekingu ter zlato medaljo v dvojicah leta 2016 v Riu. Veliko zmag je zbral tudi na turnirjih serije masters. V karieri se jih je nabralo kar 36. Pri samo 24 letih je že dosegel karierni zlati slam, potem ko je zmagal na vseh štirih turnirjih za grand slam, in olimpijsko zlato, skupno pa je osvojil 92 turnirskih lovorik serije ATP.

