Slovenska ženska teniška reprezentanca je v pokalu Billie Jean King doživela drugi poraz letos in bo tekmovanje v letu 2025 nadaljevala v evroafriški skupini. V Velenju jo je premagala Nizozemska s 3:1. V soboto je najprej Veronika Erjavec sicer premagala Arantxo Rus s 7:5 in 6:2 ter znižala skupni rezultat na 1:2, a je nato še drugič izgubila Tamara Zidanšek. V petek je Slovenija izgubila oba dvoboja, Zidanškova je pokleknila po več kot treh urah igre in treh zapravljenih žogah za zmago, tudi Erjavčeva je izgubila v treh nizih.

Veronika Erjavec Foto: Sportida Štiriindvajsetletna Ljubljančanka Veronika Erjavec, 171. igralka na svetovni lestvici, je v dvoboju najvišjeuvrščenih igralk z odlično igro nadigrala skoraj sto mest bolje rangirano Arantxo Rus po uri in 28 minutah s 7:5 in 6:2. Odločitev je padla v četrti partiji, ki jo je Tamara Zidanšek po dveh urah in 21 minutah izgubila proti Suzan Lamens s 6:4, 3:6 in 2:6.

Veronika Erjavec je eno najboljših partij v karieri, kot je sama dejala, pokazala prav v zadnji partiji sezone. Sto mest višjeuvrščeno Arantxo Rus je premagala s suvereno in z všečno igro. "Zagotovo je bila to ena od mojih boljših predstav v karieri. Nimam prav veliko zmag nad tako visoko uvrščenimi igralkami. To je lepa spodbuda za priprave na naslednjo sezono."

Kapetan Andrej Kraševec je po koncu povedal: "Še vedno imamo mlado reprezentanco. Naša najstarejša igralka je stara 26 let, kar je sedem let manj od na primer Nizozemke Arantxe Rus. Zagotovo ima ta ekipa velik potencial, tudi jaz imam voljo delati naprej s temi krasnimi puncami, a vendarle se je treba usesti in določiti nekatere nove smernice."

Slovenska reprezentanca je po nastopu v polfinalu zaključnega turnirja lani novembra izgubila tudi letošnji aprilski dvoboj in zdaj po dveh sezonah zapustila elitno skupino. Prvo priložnost za povratek bo imela aprila 2025, ko lahko Slovenija prvič po enem letu znova nastopi z vsemi najboljšimi igralkami. Tamari Zidanšek, ki je manjkala aprila proti Slovaški, bo družbo znova delala Kaja Juvan, ki v februarju oziroma marcu načrtuje povratek v teniške arene po enoletni pavzi.

V petek se ni izšlo po načrtih

Slovenija je bila uvodni dan v Beli dvorani blizu ugodnemu razpletu in aktivnemu rezultatu za zmago, žal pa so nianse odločile v prid gostjam. Tamara Zidanšek je imela v drugem nizu pri rezultatu 5:2 tri žoge za zmago. Nizozemka je dobila naslednjih šest iger in dvoboj zaključila po treh urah in desetih minutah igre.

Kljub bolečemu porazu Zidanšek ni bila pretirano razočarana. Poudarila je, da se je glede na fizično pripravljenost, ki ni optimalna, dobro borila, priznala pa je tudi, da se je v odločilnih trenutkih malce povlekla nazaj in zapravila priložnost za zmago proti prijateljici Arantxi Rus, s katero sta nekaj let igrali dvojice in osvojili tudi dva turnirja WTA.

"Pri 5:2 je tekmica spremenila taktiko in začela igrati zelo agresivno. Zadela je nekaj ključnih žog, ki so ji dvignile samozavest, jaz pa sem preveč spustila svoj nivo igre. Zagotovo bi lahko odigrala bolj pogumno," je dejala 26-letna Konjičanka.

Igralke in kapetan računajo na glasno podporo velenjskega občinstva. Foto: Sportida

V soboto je čaka zadnji tekmovalni dan v sezoni, ki ga želi oddelati čim bolje, da bo lahko šla z mirno glavo na zaslužen odmor. "Tak poraz je težko pozabiti čez noč. Zagotovo bom čutila posledica dolgega dvoboja, prepričana sem, da bodo bolečine prisotne, a tega sem že vajena," je dodala Zidanšek.

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage Tudi v drugi partiji med trenutno najvišjeuvrščeno slovensko igralko na lestvici WTA tako med dvojicami kot posameznicami, 24-letno Veroniko Erjavec (125. med dvojicami, 171. v dvojicah), in leto starejšo Suzan Lamens je odločitev padla v tretjem nizu. Prvega je dobila Nizozemka, v drugem je bila bolj prepričljiva Ljubljančanka, na koncu pa se je po skoraj dveh urah igre zmage veselila 87. igralka na svetu.

"Zadovoljna sem s svojo igro. Mislim, da sva obe prikazali kakovosten tenis, v odločilnih trenutkih pa je bila ona močnejša. V soboto me čaka še en dvoboj, na katerem prav tako želim pokazati dobro igro in tako na lep način končati sezono," je dejala Erjavec.