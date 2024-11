Veronika Erjavec: Sem v življenjski formi

Veronika Erjavec je prejšnji teden na turnirju v Caliju igrala v dveh finalih. Med posameznicami je izgubila proti drugi nosilki iz Romunije, v dvojicah pa je osvojila tretji turnir WTA 125 v karieri. Moči je združila s Kristino Mladenović, zmagovalko devetih turnirjev za grand slam med dvojicami in mešanimi pari ter prvakinjo pokala Fed in Hopmanovega pokala s Francijo.

Imela je posebno izkušnjo in bila navdušena

"To je bila res posebna izkušnja. Najprej nisem vedela, kako se bo obneslo najino sodelovanje, na koncu pa sem bila navdušena nad njo. Je prva mojstrica igre parov. Vedno pozitivna in pripravljena deliti nasvete," je dejala Erjavec, ki je 2023 osvojila turnir WTA 125 v Romuniji z Dalilo Jakupović, letos na začetku leta pa turnir istega ranga v Avstraliji.

Foto: Sportida

Dobre igre v Južni Ameriki so jo pripeljale do 125. mesta na lestvici dvojic in 171. med posameznicami. To je le nekaj mest nižje od njenih rekordnih uvrstitev, ki jih je zabeležila maja letos.

"S številkami in uvrstitvami se ne obremenjujem preveč, saj sem bila prevečkrat razočarana, ko sem si postavljala cilje, do kam želim seči. To je lahko le breme, zato zdaj o tem ne razmišljam, ampak se bolj posvečam treningom in tekmam. Uvrstitve bodo prišle ob svojem času, če bom dala vse od sebe. Zagotovo pa je uvrstitev med sto najboljših na svetu tista magična meja za vsakega igralca tenisa," pravi Veronika Erjavec.

Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek in kapetan Andrej Kraševec. Foto: Sportida

Velenje zelo dobro pozna

Za igralko rojeno v Idriji bo to drugi zaporedni nastop za Slovenijo v vlogi najvišjepostavljene igralke. Aprila v Bratislavi je bilo to posledica odpovedi Tamare Zidanšek, zdaj pa pred njo ni nobene Slovenke tako med posameznicami kot dvojicami. Zidanšek je kot druga posameznica na 182. mestu, Dalila Jakupović pa je 170. med pari.

"To je zagotovo lepo priznanje, a bolj pomembno je, da imamo v Velenju izenačeno postavo in da je ob meni še ena igralka, na katero se lahko zanesem. Verjamem, da lahko dobre predstave iz Južne Amerike prenesem na pesek v Velenje, ki ga zelo dobro poznam, saj od tu izhaja moj trener. Ob podpori publike, mislim, da lahko spišemo še eno lepo zgodbo," je dodala Veronika Erjavec.

Dvoboj pokala BJK, ki bo odločal o obstanku med svetovno elito, bo potekal 15. in 16. novembra v Beli dvorani v Velenju. V petek se bo spored začel ob 15. uri, v soboto pa ob 12.00. Vstop v dvorano je prost.

