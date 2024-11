Slovenke optimistične pred dvobojem z Nizozemkami

Slovensko žensko teniško reprezentanco v petek in soboto v Beli dvorani v Velenju čaka dvoboj pokala Bilie Jean King proti reprezentanci Nizozemske. Čeprav slednja velja za favoritinjo, so Slovenke pred dvobojem optimistične.

Nizozemke imajo v ekipi dve igralki med najboljšo stoterico na lestvici WTA, in sicer Arantxo Rus in Suzan Lamens. Prva zaseda 81., druga pa 87. mesto. S tem se ne obremenjujeta najvišje uvrščeni Slovenki Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec, ki se je nedavno vrnila z zanjo uspešnega turnirja WTA 125 v Caliju v Kolumbiji, na katerem je zmagala med dvojicami, medtem ko je med posameznicami izgubila v finalu.

"Igralci pogosto igramo z višje uvrščenimi od sebe. Če želiš napredovati, jih prej ali slej moraš premagati. Posebne taktike ne bo. Predvsem jaz in Tamara morava odigrati svojo najboljšo igro. V tekmo ne smeva iti z rezervo in morda nama bo uspelo presenetiti višje uvrščene igralke," je ob druženje z novinarji v Vili Bianca v Velenju dejala Erjavec. Ozrla se je tudi k že omenjenemu uspehu v Kolumbiji. "S prikazanim na turnirju sem zelo zadovoljna. Občutki so res dobri, zato sem zelo motivirana, da zadržim to raven in jo prenesem tudi v reprezentanco," je za STA dejala 171. igralka sveta. Dodala je še, da se navkljub dolgemu potovanju ne počuti utrujena in izrazila prepričanje, da se bo njeno počutje izboljševalo iz dneva v dan.

Tokrat v kadru tudi Zidanšek

Slovenski reprezentanci bo tokrat na voljo tudi Tamara Zidanšek, ki je manjkala na aprilskem dvoboju s Slovaško, ki so ga Slovenke izgubile z 0:4. Konjičanko je v zadnjem času mučila poškodba kolena. "Poškodbe se nikoli ne pozdravijo hitro. Koleno še vedno ni v najboljšem stanju, a je vsak dan bolje. Odkar sem prišla iz ZDA, sem kar nekaj časa posvetila rehabilitaciji," je o neprijetnih težavah povedala 182. igralka na lestvici WTA.

Tamara Zidanšek bo tokrat na voljo reprezentanci. Foto: Guliverimage

Zadovoljstvo ob prisotnosti Zidanšek je izrazil tudi selektor slovenske ženske teniške reprezentance Andrej Kraševec. "Vesel sem, da je Tamara z nami. Mislim, da so tudi ostale punce na precej višji ravni kot aprila. Vzpodbujala nas bo tudi Kaja Juvan, ki bo počasi začela s treningi. Vzdušje v ekipi je zelo dobro. Prepričan sem, da se bomo kar najbolje pripravili na dvoboj z Nizozemkami," je dejal Kraševec, ki se še ni odločil, ali bosta Erjavec in Zidanšek zaigrali skupaj med dvojicami.

Poleg omenjenih bodo slovenske barve branile še Pia Lovrič, Živa Falkner in Alja Senica.

Nizozemke ne bežijo od vloge favoritinj

Pričakovanja Nizozemk pred dvobojem s Slovenijo je strnila njihova kapetanka Kiki Bertens. Slednja se zaveda vloge favoritinj, a se s pritiskom ne obremenjuje. "Lepo, da ste to omenili in nam povzročili še več pritiska. Šalim se. Menim, da je ta vedno dober. Bilie Jean King je dejala, da je celo privilegij. Izpostavila bi, da je Suzan Lamens šele nekaj tednov med prvih sto, medtem ko je Arantxa Rus precej izkušena. Res smo favoriti, a poznamo zgodovino tekem slovenske reprezentance, zato moramo biti previdni," je dejala Bertens, katere varovanki bosta v Velenju še Arianne Haroto in Demi Schuur.

Kiki Bertens, nekoč številka 4 svetovnega tenisa, je danes kapetanka Nizozemske. Foto: Reuters

Žreb parov bo na sporedu v četrtek ob 12. uri. V petek bosta na sporedu dva dvoboja, pri čemer se bo prvi začel ob 15. uri, medtem ko se bo sobotni spored začel ob 12. uri. Zmagovalke bodo napredovale v aprilske kvalifikacije v zaključni turnir v Malagi prihodnje leto, poraženke pa se selijo v evroafriško skupino.