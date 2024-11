Slovaška šokirala ZDA, uspešne tudi Japonke

Shuko Aoyama in Eri Hozumi sta v četrtek z osupljivo zmago nad Romunijo prvič po letu 2013 popeljali Japonsko v četrtfinale ženskega teniškega pokala Billie Jean King. V drugem obračunu dneva v Malagi v Španiji je Slovaška presenetila 18-kratne prvakinje iz ZDA z 2:1.

Aoyama in Hozumi sta v odločilnih dvojicah premagali Eleno-Gabrielo Ruse in Monico Niculescu s 6:1, 7:5 in tako Japonski pripravili sobotni obračun osmine finala z Italijo Jasmine Paolini, finalistko tekmovanja leta 2023.

Japonski par, ki je prejšnji mesec v Tokiu osvojil prvi naslov na turneji WTA, je rešil devet od desetih točk za brejk.

Japonska je začela s porazom v prvem krogu dvoboja z Romunkami, ko je Nao Hibino izgubila po dveh nizih proti Ani Bogdan. To je bila peta zmaga Bogdan v šestih dvobojih v karieri proti Hibino.

Vendar pa se v Kaliforniji rojena Ena Shibahara, ki je vstopila namesto poškodovane zvezdnice Naomi Osaka, ni ozirala na dejstvo, da je komaj 135. igralka na svetovni lestvici in je premagala 73. igralko sveta Jaqueline Cristian s 6:4, 7:6 (2) ter Japonski priigrala ključno točko za izenačenje.

"To je bil neverjeten občutek," je priznala Shibahara. "Bila sem nekoliko živčna, ko sem vstopila v tekmo, a sem izkoristila to priložnost in dala vse od sebe, da svojo ekipo obdržim v igri."

Podvig je povsem upravičil odločitev japonske kapetanke Ai Sugiyama, ki je dala prednost Shibahari pred višjeuvrščeno Moyuko Uchijima.

"Počutim se odlično," je dejala Sugiyama, ki je zmagala v vseh osmih dvobojih, odkar je lani prevzela mesto kapetanke.

"Priti v finale je bil eden od mojih ciljev, igralke in člani strokovnega štaba so se zelo potrudili. Težko mi je bilo igrati ekipne tekme. Sama sebi sem povzročala prevelik pritisk. Toda te dni se dekleta dobro spopadajo s pritiskom in igrajo zelo dobro."

V drugem obračunu dneva je Slovaška presenetila Američanke z 2:1. Renata Jamrichova, stara komaj 17 let, ki je na svetovni lestvici 375., je s 5:7, 4:6 izgubila proti izkušeni Taylor Townsend, 69. igralki sveta.

Vendar je 43. na svetovni lestvici Rebecca Šramkova nato dosegla izenačenje, ko je s 6:2, 7:5 premagala 11. igralko sveta Danielle Collins, na katero so stavili v ameriški ekipi. Collins je preklicala teniško upokojitev in se vrnila v karavano.

Viktoria Hrunčakova in Tereza Mihalikova sta nato osvojili odločilno točko v dvojicah po zaslugi zmage nad Ashlyn Krueger in Townsend s 6:3, 3:6, 10:8.

Slovakinje, prvakinje iz leta 2002, so si tako priigrale četrtfinalni obračun z Avstralijo.

"Uvrstitev ni pomembna, šteje srce ekipe," je nekaj trenutkov po zmagi v dvojicah dejala slovaška igralka Mihalikova.

"Za nas je velik izziv igrati proti velikim državam, kot so ZDA, najuspešnejša država v tekmovanju z 18 kronami," je bil zadovoljen slovaški kapetan Matej Liptak.

"Resnično sem ponosen na dekleta in ekipo," je bil navdušen 22 let po edinem naslovu Slovaške v pokalu BJK.

Končno žensko teniško tekmovanje sezone v Malagi se je začelo dan pozneje, kot je bilo predvideno, potem ko je bil turnir v sredo preložen zaradi vremenskega opozorila po nedavnih uničujočih poplavah v Španiji.