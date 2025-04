Finale pokala BJK prestavljen

Finale pokala Billie Jean King, za katerega se borijo ženske teniške reprezentance, je z novembra prestavljen na september, agencije povzemajo prireditelje v kitajskem Shenzhenu. Finale bo med 16. in 21. septembrom.

Spremembe so potrdili tudi pri Mednarodni teniški zvezi (ITF), kjer so se odločili tudi z manjše število ekip na finalu. Teh bo po vzoru na Davisov pokal po novem le osem, pred tem je nastopilo po 12 najboljših reprezentanc.

Prav zdaj pa potekajo kvalifikacije v Tokiu, Brisbanu, Bratislavi, Ostravi, v Radomu na Poljskem in Haagu. Slovenija nastopa v Litvi, kjer je v prvi evroafriški skupini že ugnala gostiteljice in Srbkinje. Prvi dve reprezentanci bosta v soboto igrali dvoboj za napredovanje v višji rang tekmovanja, zadnjo pa čaka razigravanje za obstanek.

Zveza ITF se je v dogovoru s prireditelji dogovorila za spremembo urnika predvsem zaradi mednarodnega koledarja turnirjev WTA. Septembra in oktobra so v Aziji na sporedu turnirji v Seulu, Pekingu, Hongkongu, Wuhanu, Osaki, Ningboju, Guangzhouju, Tokiu in Jiujiangu, s prestavitvijo finala pokala BJK pa bodo številnim tekmovalkam prihranili eno dolgo potovanje.

Lani je bil finale v španski Malagi, tam so svoj peti naslov osvojile Italijanke. Ob zmagovalkah so na turnir že uvrščene tudi gostiteljice Kitajke.