Slovenska ženska teniška reprezentanca je dobila tekmici v skupinskem delu prve evroafriške skupine pokala Billie Jean King. Tekmovanje bo potekalo od osmega do 12. aprila v Litvi, Slovenija pa se bo tam pomerila s Srbijo in z Litvo.

Slovenija je trenutno na 16. mestu med 142. reprezentancami sveta. Srbija je 26., Litva pa 44.

V Vilniusu bo nastopilo 13 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Za napredovanje iz skupine mora Slovenija osvojiti prvo ali drugo mesto.

Nato sledi odločilni dvoboj za napredovanje v višji rang tekmovanja, možne tekmice Slovenk pa so reprezentance iz skupine D, v kateri nastopajo Avstrija, Latvija, Portugalska in Hrvaška.

"Žreb v športu je takšen, kot je, in ga je treba sprejeti. Vemo, da imamo močno ekipo, dekleta so izjemna in so sposobna premagati vsakogar. Na tej ravni poznamo vse tekmice, zato se bomo dobro pripravili in odločno krenili proti napredovanju," je dejal vršilec dolžnosti selektorja Iztok Kukec.