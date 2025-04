Slovenske tenisačice za napredovanje s Portugalkami

Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo za napredovanje v play-off za nastop v glavnem delu pokala Billie Jean King v Vilniusu pomerila s Portugalsko. Slovenke so v skupini B pod vodstvom začasnega selektorja Iztoka Kukca po tesnih obračunih v sredo in četrtek ugnale tako gostiteljico Litvo kot Srbijo z 2:1 v zmagah in končale na vrhu.