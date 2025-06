Kaja Juvan se je uvrstila v glavni del tekmovanja za tretji grand slam sezone v Wimbledonu. V zadnjem, tretjem krogu kvalifikacij je 24-letnica premagala Američanko Robin Montgomery s 6:3, 7:6 (7). Nekoliko kasneje je to uspelo tudi Veroniki Erjavec. Ta je bila v zadnjem kvalifikacijskem krogu po uri in 44 minutah boljša od Britanke Emily Appleton s 6:2, 2:6 in 6:0.