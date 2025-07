Mariborsko sodišče Ireno Tihec oprostilo obtožb za uboj moža

Predsednica senata Maja Balažic je v obrazložitvi sodbe povedala, da je senat prepričan, da obtožena ni storila kaznivega dejanja, saj se ima vsak pravico boriti za svoje življenje, njeno dejanje pa je bilo izključno posledica samoobrambe pred že dalj časa nasilnim partnerjem, sicer nekoč znanim športnim novinarjem.

V dokaznem postopku po mnenju senata ni uspelo v celoti dokazati, ali je Irena Tihec na dan tragičnega dogodka zamahnila z nožem proti pokojnemu ali ne, a je to po besedah sodnice Balažic za razsodbo nepomembno, saj bi tudi v tem primeru odziv obtožene na partnerjeve grožnje s smrtjo obravnavali kot samoobrambo.

Po njihovem prepričanju se je obtožena upravičeno zbala za svoje življenje, saj ji je pokojni grozil, da jo bo ubil, zato je bila njena obramba nujna in tudi sorazmerna.

Pretepel jo je na parkirišču mariborskega letališča

O neprimernem vedenju Tihca v zadnjih letih pred tragičnim dogodkom so po mnenju sodišča zadostno izpovedali tako sorodniki kot prijatelji zakoncev, nenazadnje pa tudi nekatere naključne priče. Eden takih primerov je bil, ko je obtožene partner pretepel na parkirišču mariborskega letališča na dan dogodka.

Tudi izvedenec psihiatrije je po mnenju senata izpovedal, da nasilna dejanja v družini morda iz dneva v dan ne pustijo posledic, če se ponavljajo iz leta v leto, pa prav gotovo. Običajno do tega prihaja za štirimi zidovi, a dejstvo, da je bil pokojni uspešen pri svojem delu in da se je razumel z ljudmi, po mnenju senata še ne pomenijo, da doma ne bi mogel biti nasilen. Nenazadnje je o tem sodišču za zaprtimi vrti izpovedala tudi njuna hči.

Tožilstvo napovedalo pritožbo

Tožilka Tinka Berk je po razglasitvi sodbe napovedala pritožbo, enako pa je storil tudi pooblaščenec oškodovank, mame in sestre pokojnega, Simon Dolinšek, medtem ko je bila zagovornica Irene Tihec Vesna Györkös Žnidar s sodbo zadovoljna in jo je pričakovala. Obtoženo so takoj, ko je izvedela za oprostilno sodbo, premagale solze, enako tudi njene bližnje, ki so se udeležili razglasitve.

"Na osnovi izvedenih dokazov smo prepričani, da je obdolžena partnerju z aktivnim zamahom z orožjem zadala smrtno vbodno rano, pri čemer okoliščine niso kazale na neposredno in neobranljivo ogroženost, ki bi njeno dejanje lahko opravičevala," je odločitev za pritožbo pojasnila tožilka Berk, ki je sicer ob zaključku sojenja zgolj nadomestila kolegico Matejo Artenjak.

Odvetnica Györkös Žnidar pa je prepričana, da je sodba zelo pomembna tako za njeno klientko, saj je sodišče odločilo, da je ravnala pravilno, ko se je branila pred nasiljem, pa tudi v širšem smislu, ker je s sodbo sodišče s pravilno uporabo prava preseglo družbeno nerazumevanje, da vsaka tovrstna smrt v pravnem smislu avtomatično pomeni uboj.

"Če se ne bi branila, najverjetneje danes ne bi bila več živa"

"To nikakor ne drži in tega se je izjemno pomembno v takšnih okoliščinah tudi zavedati. Nasilje Aleša Tihca je bilo neizpodbitno dokazano s strani neodvisnih in nepristranskih prič, osuplih in zloženih očividcev ob belem dnevu, ko je izvajal svoje nasilje nad njo," je dejala zagovornica. Ob tem je dodala, da so uspeli dokazati tudi, da se je njegovo nasilje stopnjevalo, za štirimi stenami pa pripeljalo do vrelišča.

Po njenih besedah se pozablja, da je bilo zaradi takšnega nasilnega ravnanja pokojnega življenje obtožene dejansko prvo resno ogroženo, nihče pa ženski ne sme odreči pravice, da se brani zoper nasilje, četudi se to dogaja znotraj zakonske zveze. "Če se Irena Tihec ne bi branila, najverjetneje danes ne bi bila več živa oziroma bi bila hudo poškodovana ter bi jo družba pomilovala," je spomnila Györkös Žnidar, ki meni, da lahko sodba prestane tudi presojo višjega sodišča.