"Niti za sekundo nisem imela namena Alešu škodovati, sem se pa takrat zaradi njegovega ravnanja resnično zbala za svoje življenje. Nisem imela druge možnosti, kot da zaščitim svoje življenje," je danes v svojem zagovoru povedala Irena Tihec, ki ji tožilstvo očita, da je 15. aprila 2022 v stanovanjski hiši v Brunšviku do smrti zabodla moža s kuhinjskim nožem.

Kot je povedala vidno ganjena, sta z možem vrsto let "imela lepo življenje", v času epidemije covid-19 pa se je močno spremenil. Ker ni mogel opravljati svojega dela, je postajal vedno razdražljivejši, njegova pretirana skrb za zdravje se je še okrepila. Takrat so se po njenih besedah začeli pojavljati njegovi izpadi ljubosumja, začel ji je tudi pregledovati mobilni telefon.

Pojasnila je, da moža takšnega prej nikoli ni poznala

Ob tem je odkril njeno komunikacijo s kolegom, za katerega moža ni mogla prepričati, da ni njen ljubimec. "Vsakokrat, ko sem mu poskušala povedati, da se razburja po nepotrebnem, se je še bolj razburil," je dejala obdolžena.

Pojasnila je, da moža takšnega prej nikoli ni poznala. Postal naj bi tudi fizično nasilen, pretepal naj bi jo celo pred otroki. "A sem še zmeraj naivno verjela, da se bo pomiril," je povedala.

V dneh pred njegovo smrtjo je bil mož po njenih besedah zaradi zdravstvenih težav še razdražljivejši in je vztrajal, da je stalno ob njem. Po njegovem obisku zjutraj v ambulanti sta šla na kavo in takrat je na njenem telefonu našel napačno poslano sporočilo znanca, ki ga je spravilo iz tira.

"Zdaj vem, da je bila to napaka"

Obdolžena je opisala, kako jo je mož med vožnjo domov ves čas udarjal, nato pa ustavil na letališču in jo še bolj tepel. Ko je prišel nek moški preverit, kaj se dogaja, jo je mož porinil nazaj v avto in odpeljal domov. Na domačem dvorišču je njenim staršem vpil, da ga vara, pri tem pa jo davil, udarjal in brcal, dokler ni pritekel na pomoč sosed. Aleš mu je zagotovil, da se bo umiril, zato je sosed odšel, ona pa je, kot je dejala, odšla z možem v stanovanje, da bi ga pomirila pred vrnitvijo otrok iz šole.

"Zdaj vem, da je bila to napaka," je dejala. V stanovanju jo je spet tepel, medtem pa pil pivo. Po telefonu je po besedah Irene Tihec klical sorodnike in jim razlagal o varanju, z materjo in sestro pa se je dogovoril, da gresta po otroka.

"Živalsko je planil proti meni in grozil, da me bo zaklal"

Takrat naj bi obdolženi mož začel govoriti, da mora umreti. Med drugim naj bi ji grozil z nožem in ji preprečil izhod, zato ni mogla pobegniti. Ko mu je rekla, da se hoče ločiti, je po njenih besedah pobesnel. "Živalsko je planil proti meni in grozil, da me bo zaklal. V paniki sem segla po nožu na kuhinjskem pultu, da bi se zaščitila. Nisem se imela kam umakniti, vse se je odvilo zelo hitro. Skočil je proti meni in se napičil na nož," je opisala zadnje trenutke usodnega dne.

Nato je pobegnila iz stanovanja in poklicala reševalce, zatem pa se vrnila in oživljala moža do prihoda policije, je še povedala. Na vprašanja danes v sodni dvorani ni želela odgovarjati.

Grozi ji do 15 let zapora

Pred tem je bila kot priča na predlog pooblaščenca oškodovank, matere in sestre pokojnega, zaslišana medicinska sestra v ambulanti osebne zdravnice Aleša Tihca. Za razliko od drugih prič je povedala, da je bil Tihec okoli 11. ure v ambulanti. Po navedbah obdolžene naj bi bil tam že okoli 8. ure, okoli 11. ure pa naj bi ga tudi drugi videli na letališču obračunavati z njo. Po nadaljnjih poizvedovanjih je medicinska sestra dopustila možnost, da je bil v ambulanti ob drugi uri.

V tem sodnem postopku je bilo zaslišanih 34 prič, svoje mnenje so podali štirje izvedenci. Preostale dokazne predloge je sodni senat pod vodstvom Maje Balažic zavrnil kot nepotrebne. Naslednji teden tako sledijo zaključne besede, sodba pa bo izrečena predvidoma v petek opoldne. V primeru, da bo obdolžena spoznana za krivo, ji grozi do 15 let zapora.