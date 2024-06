Po dveh letih na zatožno klop. Je Štajerka ubila novinarja?

Irena Tihec je obtožena, da je 15. aprila 2022 moža med prepirom zabodla s kuhinjskim nožem in s tem zakrivila kaznivo dejanje uboja. Obramba je zoper obtožbo ugovarjala, a je zunajobravnavni senat ugovor zavrnil.

Kdaj se bo sojenje začelo, še ni znano, saj datum predobravnavnega naroka po besedah predsednice mariborskega okrožnega sodišča Jasne Murgel še ni določen, poroča časnik.

Nasilje v družini?

Kriminalisti so po dogodku aprila 2022 sporočili, da je osumljenka med prepirom moškega zabodla v predel prsnega koša in da je ta zaradi hudih poškodb na kraju dejanja umrl. Predmet, s katerim naj bi osumljenka storila kaznivo dejanje, so kriminalisti našli na kraju dejanja.

Še isti dan so takrat 47-letni ženi odvzeli prostost in preiskovalni sodnik je zoper njo odredil pripor. Nekaj dni kasneje je izvenrazpravni senat po pritožbi obrambe pripor odpravil. Osumljenka se je sklicevala na obrambo pred nasiljem moža, zato je senat odločil, da ni ponovitvene nevarnosti in da ni nagnjena k nasilnemu vedenju.