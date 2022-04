Znane nove podrobnosti uboja slovenskega novinarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek, 15. aprila, malo pred 15. uro so policisti Policijske postaje Maribor prejeli obvestilo, da je bil v okolici Rač z nožem poškodovan moški. Na kraj so takoj napotili patruljo iz PP Rače, ki je na tleh hodnika v prvem nadstropju stanovanjske hiše našla poškodovanega 48-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Kot smo že poročali, je v družinski tragediji umrl znani slovenski športni novinar Aleš Tihec. Med prepirom ga je v predel prsnega koša zabodla žena Irena T. Preiskovalni sodnik je osumljenki odredil pripor, grozi ji od pet do 15 let zapora, so danes sporočili s PU Maribor.

Na kraj družinske tragedije je kmalu zatem prispel tudi zdravnik z ekipo nujne medicinske pomoči prehospitalne enote Zdravstvenega doma Maribor. Kljub vsem poskusom oživljanja moškemu niso več mogli pomagati, zato je zdravnik potrdil njegovo smrt.

Ogled kraja kaznivega dejanja so opravili mariborski kriminalisti, ki ga je v navzočnosti dežurne državne tožilke iz ODT v Mariboru vodil dežurni preiskovalni sodnik iz Okrožnega sodišča v Mariboru. Za pokojnega je dežurni preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo.

Žena ga je zabodla med prepirom

V dozdajšnji kriminalistični preiskavi in z ogledom kraja kaznivega dejanja so kriminalisti ugotovili, da je 47-letna osumljenka tistega dne okoli 14.45 med prepirom v kuhinji stanovanjske hiše v predel prsnega koša zabodla svojega 48-letnega moža. Ta je ob tem dobil tako hude poškodbe, da je na kraju dejanja umrl. Predmet. s katerim je osumljenka storila kaznivo dejanje, so kriminalisti našli na kraju dejanja.

Kriminalisti so ugotovili, da policija v preteklosti v njuni zakonski skupnosti ni posredovala.

Osumljenka v priporu

Osumljenki so policisti zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja uboja po 115. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) odvzeli prostost in so jo v nedeljo, 17. 4. 2022, ob 15. uri s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je po zaslišanju, ki je trajalo pozno v noč, zoper njo odredil pripor.

Za kaznivo dejanje uboja po 115. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) je predpisana kazen zapora od pet do 15 let.