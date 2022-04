Nasilna smrt pri Mariboru: policisti pridržali osumljenko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo pred 15. uro danes so policisti v bližini Maribora našli moškega, ta ni kazal znakov življenja. Takoj so začeli oživljanje, nadaljevali so še reševalci, vendar moškemu niso mogli več pomagati.