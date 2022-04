Delavec padel s tovornjaka in obležal na pločniku. Poškodbe so bile prehude.

Poškodbe so bile tako hude, da je 45-letni delavec iz Bosne in Hercegovine v četrtek umrl. Fotografija je simbolična.

Poškodbe so bile tako hude, da je 45-letni delavec iz Bosne in Hercegovine v četrtek umrl. Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Po hujši prometni nesreči, ki se je v torek zgodila v Izoli, so s Policijske uprave Koper danes sporočili, da je zaradi posledic nesreče v ljubljanskem kliničnem centru umrl državljan Bosne in Hercegovine, ki je takrat delal na gradbišču.

Na Dantejevi ulici v Izoli so v torek delno na pločniku, delno na vozišču delavci parkirali manjše tovorno vozilo, s katerega so s samokolnico vozili beton na gradbišče.

Vozniku manever ni uspel, delavec padel s tovornjaka

Iz smeri San Simona je pripeljal voznik osebnega avtomobila, 54-letni domačin, ki je želel ustavljeno tovorno vozilo obvoziti. A ker je iz nasprotne smeri pripeljal drug voznik, mu to ni uspelo, zato je s sprednjim delom trčil v zadnji del ustavljenega tovornega vozila.

"Iz tovornega prostora je po trčenju padel delavec, 45-letni državljan Bosne in Hercegovine, in obležal na pločniku s hujšimi poškodbami. Včeraj so nas iz UKC Ljubljana obvestili, da je državljan BiH umrl," so danes sporočili s policijske uprave Koper.

Za voznika osebnega avtomobila sledi kazenska ovadba za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, za voznika tovornega vozila bodo policisti uvedli prekrškovni postopek zaradi nepravilnega parkiranja.