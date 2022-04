Po prevračanju vozila en človek umrl, pet ljudi poškodovanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek okoli 20.45 se je na avtocesti iz smeri Šentilja proti Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl en človek, pet ljudi je poškodovanih, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

33-letni državljan BiH je vozil kombinirano vozilo, v katerem je bilo osem ljudi. Zunaj naselja Spodnje Dobrenje je z levim bočnim delom vozila trčil v varnostno ograjo oziroma jo oplazil, pri tem sunkovito zavil v desno in trčil v varnostno ograjo ob desnem robu vozišča. Vozilo se je odbilo čez ograjo, prevrnilo in trčilo še v drevesa in brežino jarka.

V nesreči poškodovanih pet ljudi, en človek huje

Med prevračanjem je iz vozila padel 33-letni potnik, državljan BiH, ki je ostal ukleščen pod vozilom. Izpod vozila so ga s tehničnim posegom izvlekli gasilci Gasilske brigade Maribor, vendar je 33-letnik na kraju nesreče umrl zaradi poškodb.

Voznik vozila se je v nesreči huje poškodoval, še štirje sopotniki, vsi državljani BiH, so utrpeli lažje poškodbe. Vse so z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Maribor. Dva potnika v vozilu v nesreči nista utrpela poškodb.

Policisti bodo voznika osebnega avtomobila, pri katerem s tehničnimi sredstvi alkohola niso zaznali, kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

Avtocesta A1 je bila med Šentiljem in Mariborom za ves promet zaprta med 23.20 in 00.40, med 20.50 in 2.20 pa je bil zaprt le vozni pas.