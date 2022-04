Pri sosedih vlak trčil v kombi na tirih, umrlo pet ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Several people killed in Hungary train accident: police https://t.co/RvmMjWHqt6 — New Age (@NewAgeBDcom) April 5, 2022

Vse žrtve so bile potniki v kombiju, s katerim so se peljali na delo, so v izjavi zapisali pri policiji.

Po podatkih državnega železniškega podjetja MAV je bilo na vlaku 22 potnikov, od katerih sta dva utrpela hude poškodbe, osem jih je bilo lažje poškodovanih, poroča STA. Po navedbah družbe MAV so železniške luči delovale pravilno, kombi pa je zapeljal na tire pred vlak, ko je svetila rdeča luč.

Policija je zaprla cesto, da bi pomagala pri preiskavi in reševanju, na kraj nesreče so poslali helikopter nujne medicinske pomoči. Na kraj so prispeli tudi gasilci, reševanje pa je koordinirala operativna služba za obvladovanje nesreč.