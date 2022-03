Jadralna padalka strmoglavila z višine 30 metrov

Včeraj ob 14.22 so novogoriške policiste obvestili, da se je na območju zaselka Podklopca v Občini Bovec pri pristanku poškodovala jadralna padalka, državljanka Avstrije. Ugotovljeno je bilo, da je 40-letna jadralna padalka okoli 12. ure vzletela v sosednji Italiji v mestu Gemona. Z jadralnim padalom je nato letela prek Stola nad Kobaridom, na slovenski strani državne meje prek slapa Boka na Bovškem in proti pogorju Kanin.

Padalo se je zataknilo na drevo

Med letenjem na Bovškem je jadralna padalka ugotovila, da ne bo imela zadostnega vzgona za kasnejšo vrnitev v sosednjo Italijo oz. prelet Kaninskega pogorja, zato se je odločila za zasilni pristanek v Podklopci. Na višini približno 30 metrov nad tamkajšnjim golfiščem ji je nenadni sunek vetra zaprl jadralno padalo in posledično je strmoglavila ter padla na tla. Padalo se je zataknilo na drevo.

Sumijo na poškodbo hrbtenice

Pri ponesrečenem pristanku se je avstrijska jadralna padalka poškodovala (sum poškodbe hrbtenice in drugih delov telesa).

Kasneje so na kraju nezgode poleg bovških policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanki nudili prvo pomoč. Zatem so jo prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O nesreči je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Bovec bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.