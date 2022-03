Huda nesreča pri spravilu lesa, niso mu mogli več pomagati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zgornji Orlici v občini Ribnica na Pohorju se je v petek pri spravilu lesa zgodila nesreča, v kateri je umrl delavec, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila v petek dopoldne. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica na Pohorju so oživljali poškodovanca do prihoda zdravnika in reševalcev Zdravstvenega reševalnega centra Koroške Ravne na Koroškem, a oživljanje ni bilo uspešno.