Foto: Boris Strmšek in Tamara Leskovar

Škofjeloški policisti so danes zgodaj zjutraj na območju Blegoša obravnavali smrt moškega.

Okoliščine kažejo, da je zdrsnil na poledeneli podlagi in padel po strmem pobočju, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Posredovali so tudi gorski reševalci.

Več informacij za zdaj ni znanih.