Schumacherjeva nesreča ekipo stala milijon evrov

Mick Schumacher (Haas) se je boril za preboj v tretji del kvalifikacij, ko je pri 250 kilometrih na uro izgubil nadzor nad dirkalnikom in dvakrat z vso silo trčil v betonski zaščitni zid. Mladi nemški dirkač jo je odnesel brez poškodb, njegov dirkalnik pa je bil povsem uničen. Ko so varnostniki Haasov dirkalnik nalagali na tovornjak za odvoz, so ga še dodatno poškodovali. Odpadli so tako sprednji kot zadnji del, tudi menjalnik.

Foto: Guliver Image Edina nepoškodovana sta ostala dirkačev kokpit, sama varnostna kletka, in pa Ferrarijev pogonski sklop. "Preostalo pa je uničeno," je ob odhodu iz Džide razlagal vodja Haasove ekipe Günther Steiner. "Mislim, da bo strošek nesreče zelo visok, saj je uničeno tudi vzmetenje, razen sprednjega levega. Tam je morda nekaj še ostalo. Težko podam točen znesek, a ob uničenih menjalniku, celotni šasiji dirkalnika, hladilnemu sistemu bi ta bil od pol milijona pa do milijon evrov."

Eno nesrečo s tolikšnimi stroški si ekipa še lahko privošči, več pa težko, saj je letošnji "budžet cap" ali proračun ekip omejen na 140 milijonov ameriških dolarjev.