Huda nesreča Schumacherja, novo ime na prvem štartnem položaju

Mick Schumacher Foto: Guliver Image Pet minut pred koncem drugega dela kvalifikacij je direktor dirke že drugič izobesil rdečo zastavo. Hudo nesrečo je namreč doživel mladi nemški voznik Mick Schumacher (Haas). Zavrtelo ga je na ravnini pri veliki hitrosti in je z vso silo dvakrat treščil v betonski zid. Ponovnega posnetka nesreče sprva sploh niso pokazali. Trčenje je bilo tako silovito, da je odlomilo sprednji in zadnji del dirkalnika, tudi menjalnik.

Red Flag 🚩



Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

Razbitine Mickovega Haasa. Foto: Guliver Image

Po podatkih iz ekipe Haas je bil sin Michaela Schumacherja pri zavesti in nima nič zlomljenega oziroma poškodovanega. Mora pa vseeno na dodatne preglede v bolnišnico. Mick je po telefonu že govoril s svojo mamo Corinno Schumacher. Šele, ko je prišla ta novica (45 minut po nesreči), so v televizijskem prenosu pokazali ponovljene posnetke nesreče. In tudi Micka na poti v bolnišnico, že nasmejanega. Pred nesrečo je bil na devetem mestu in z realnimi možnostmi za preboj v zadnji del kvalifikacij.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Prvi prvi štartni položaj v formuli 1 za Pereza

Sergio Perez Foto: Guliver Image Na svoji 220. dirki v formuli 1, po enajstih letih v tem tekmovanju, bo sploh prvič iz prvega štartnega položaja štartal Sergio Perez (Red Bull). Ima sicer že dve zmagi. V zadnjih sekundah kvalifikacij je za vsega 25 tisočink prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari). "Lahko bi odpeljal še tisoč krogov, pa ne bi več odpeljal tako dobrega," je v prvi izjavi dejal Checo. Carlos Sainz (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull), ki bosta na drugi dirki sezone v drugi vrsti, sta zaostala dobri dve desetinki.

Tretja najhitrejša ekipa kvalifikacij je bila tokrat ekipa Alpine z Renaultovimi motorji. Esteban Ocon je osvojil peto, Fernando Alonso pa sedmo mesto. Sta pa zaostala že skoraj sekundo. Vmes se je uvrstil George Russell (Mercedes), ki je iztisnil čudež iz očitno še bolj nekonkurenčne srebrne puščice, kot se je zdelo pred tednom dni v Bahrajnu. Štart VN Savdske Arabije bo v nedeljo ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Za Hamiltona konec kvalifikacij že v prvem delu

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image Prvi veliki šok sezone se je zgodil v prvem delu kvalifikacij. Izpadel je Lewis Hamilton (Mercedes)! Dosegel je samo 16. čas. Odpeljal je še dodatni krog, a ni mogel popraviti svojega časa. Zaostal je 1,6 sekunde za najhitrejšim in sedem desetink za Russellom, ki se je naprej prebil s četrtim časom. V prvem delu je izpadel prvič po Braziliji 2017. "Nisem našel prave uravnoteženosti dirkalnika. Šli smo v popolnoma napačno smer pri iskanju nastavitev," je v prvi izjavi povedal sedemkratni svetovni prvak.

Prvi del kvalifikacij na najhitrejšem uličnem dirkališču je bil sicer prekinjen po trčenju Nicholasa Latifija (Williams). Z njim in njegovim dirkalnikom ni bilo hujšega, so pa morali popraviti zaščitne gume. Ne bo pa Kanadčan štartal z zadnjega mesta, ampak z 19., saj je brez časa ostal Juki Cunoda (Alpha Tauri). Imel je težave z gorivom. Gre za ponovno okvaro na črpalki na Hondinem (Red Bullovem) pogonskem sklopu?

VN Savdske Arabije, kvalifikacije:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:28,200

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,025

3. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +0,202

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,261

5. Esteban Ocon (Alpine) +0,868

6. George Russell (Mercedes) +0,904

7. Fernando Alonso (Alpine) +0,947

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,983

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,054

10. Kevin Magnussen (Haas) +1,388



11. Lando Norris (McLaren)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Guanju Džov (Alfa Romeo)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)



16. Lewis Hamilton (Mercedes)

17. Alex Albon (Williams)

18. Nico Hülkenberg (Aston Martin)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Juki Cunoda (Alpha Tauri)