Dirkači zaradi raketnega napada grozili z bojkotom dirke

Vodstvo tekmovanja formule 1 je po pogovorih z savdijskimi oblastmi in šefi ekip v petek po prostih treningih sklenilo, da se VN Savdske Arabije kljub raketnemu napadu Hutijev nadaljuje. A so se nato uprli dirkači.

V času prvega petkovega prostega treninga je prišlo do raketnega napada na naftno rafinerijo podjetja Aramco v Džedi, le kakšnih 15 kilometrov stran od dirkališča, kjer ta konec tedna poteka VN Savdske Arabije.

Napadi Hutijev v Savdski Arabiji stalnica

Jemenski uporniki plemena Hutiji pogosto raketirajo Savdsko Arabijo ali nastavljajo bombe, saj se ta vmešava v državljansko vojno v Jemnu. Nazadnje minulo nedeljo, ko so z dronom napadli rafinerijo istega podjetja. Med letošnjim relijem Dakar pa so nastavili bombo pod vozilo enega od udeležencev dirke, a so to savdijske oblasti skušali prikriti. Savdska Arabija sicer zadnja leta vlaga milijone v organizacijo športnih dogodkov in financiranje športnih kolektivov in tekmovanj (med njimi je tudi ekipa Aston Martin in sama formula 1), da bi le v mednarodni luči dobila na ugledu in prikrila tako kršenje človekovih pravic v državi kot vmešavanje v vojno v sosednjem Jemnu.

Po pogostih napadih Hutijev v Savdski Arabiji življenje nemoteno teče dalje. Foto: Guliver Image

Stefano Domenicali po sestanku z oblastmi in predstavniki ekip Foto: Guliver Image V času drugega treninga, ki je potekal pod lučmi, je bil z dirkališča v daljavi viden visok oblak dima in ognja, saj je na rafineriji še gorelo. A direktor formule 1 Stefano Domenicali je po pogovoru z lokalnimi oblastmi in s predstavniki ekip sklenil, da se dirkaški konec tedna lahko nadaljuje. Savdijci so zagotovili, da je za varnost karavane formule 1 poskrbljeno. Očitno pa niso prepričali dirkačev.

Dirkači so nato sami sklicali izredni sestanek, ki je trajal več kot štiri ure, do pol treh zjutraj po lokalnem času. Vozniki so resno razmišljali o bojkotu dirke. Na sestanek so povabili tudi Domenicalija in športnega direktorja tekmovanja Rossa Brawna. Ni jasno, kakšna zagotovila, da je poskrbljeno za varnost, so dobili dirkači, a so se na koncu le vdali, da se VN Savdske Arabije nadaljuje.

VN Savdske Arabije se nadaljuje. Dirka bo v nedeljo ob 19.00 po srednjeevropskem času. Foto: Guliver Image

Tretji prosti trening bo v soboto ob 15. uri po srednjeevropskem času, kvalifikacijski boj za štartna mesta pa ob 18. Dirka bo v nedeljo ob 19. uri.