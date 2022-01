V skupni konkurenci je med motociklisti sicer prvi Britanec Sam Sunderland, med avtomobilisti pa Katarec Naser al-Atijah. Edini slovenski udeleženec relija Dakar Simon Marčič je z doseženim na terenu zadovoljen, skrbi pa ga, ker ob dirki ni vse tako, kot bi moralo biti.

"Ob dirkanju se letos dogajajo zelo čudne, neljube stvari. Pred startom se je zgodil incident, pozneje smo izvedeli, da je bil teroristični napad. Na enem od novinarskih avtomobilov je bila nastavljena bomba, ki jo je razneslo in je novinar ostal brez nog, zdaj je v komi. Zgorel je tudi en tovornjak, šušlja se, da je bil tudi to teroristični napad," je dejal Marčič in dodal: "Organizator vse skupaj zelo skriva, savdska vlada skuša to prikazati kot osamljen incident, a se šušlja, da je nekaj hudo narobe."

Bodo prireditelji skrajšali letošnjo izdajo relija Dakar? Foto: Denis Janežič

Med dirkači se zato že širijo govorice, da bi lahko letošnjo izdajo Dakarja tudi skrajšali. Vsi ti dogodki slabo vplivajo na udeležence, priznava slovenski dirkač: "Čuti se napetost. Tu v bivaku smo na varnem, a ko si na terenu, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Tudi ko se prijaviš v hotelu, moraš navesti, kje boš, nato policija zastraži hotel. Ni najbolj prijetno, je pa za vse enako."