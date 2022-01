Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarec Naser Al-Atijah med avtomobilisti ter Španec Joan Barreda Bort med motoristi sta bila najhitrejša v četrti etapi relija Dakar v Savdski Arabiji. Simon Marčič je v kategoriji motoristov brez ekipe napredoval na osmo mesto, a se mu je sredi etape pokvarila navigacija in jo je moral pri polni hitrosti vrteti ročno.

Ker dirka v kategoriji brez ekipe, morda potno knjigo oziroma navigacijo zdaj sam popraviti. Foto: Denis Janežič Etapo od Al-Kaisume do prestolnice Rijad (465 km) je edini slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič sklenil na 68. mestu v generalni razvrstitvi motoristov. Za zmagovalcem etape je Mariborčan zaostal eno uro, 23 minut in sedem sekund, v skupnem seštevku pa je 63. z zaostankom 4:58:37 ure. V svoji kategoriji original je bil v etapi deseti s 57 minutami zaostanka za Litovcem Arunasom Gelažninkasom (Orion Dakar). Ta skupno vodi v tej kategoriji, Marčič pa je osmi z zaostankom treh ur in 27 minut.

"Sem imel precej tehničnih težav. Odpovedala mi je potna knjiga. Tega res nočeš, sploh ne na Dakarju, ker si praktično izgubljen. Potem sem jo moral vrteti na roke," je iz Savdske Arabije sporočil Marčič. "Moraš spustiti krmilo in voziti z eno roko ter vrteti potno knjigo. To je nehvaležno, poleg tega pa je tudi nevarno, če voziš pri 160 kilometrov na uro z eno roko. Bog ne daj, da je tam kakšna ovira ali pa skala." Že drugi dan zapored se mu je sprožil tudi airbag. "Pomembno je, da sem v cilju in da napredujem."

Podnevi dirka, ponoči skrbi za svoj husqvarnin motor. Foto: Denis Janežič

Med motoristi v skupni razvrstitvi še naprej vodi Britanec Sam Sunderland (GasGas), ki je bil v četrti etapi šesti z zaostankom 9:15 minute za Joanom Barredo Bortom (Honda). Slednji je v skupnem seštevku napredoval na sedmo mesto, za Sunderlandom pa zaostaja 14:12 minute. Drugi je v skupnem seštevku Avstrijec Matthias Walkner (KTM) z zaostankom natanko treh minut za Britancem, tretji pa je Francoz Adrien Van Beveren (Yamaha), ki zaostaja 4:54 minute.

Naser Al Atijah Foto: Reuters Med avtomobilisti je bil v sredini etapi najhitrejši vodilni v skupnem seštevku Naser Al-Atijah (Toyota), ki je za 25 sekund prehitel Francoza Sebastiena Loeba (Bahrain Raid), 52 sekund pa je za zmagovalcem zaostal Španec Carlos Sainz (Audi). V skupnem seštevku ima Katarec zdaj še nekoliko višjo prednost pred Loebom. Ta zaostaja 38:05 minute, medtem ko je tretji domačin Jazid Al-Rajhi (Toyota), ki zaostaja 49:15 minute.

V četrtek bo na sporedu 560 km dolga peta etapa v okolici Rijada.