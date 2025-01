V svojem razredu reli 2 je Mulec napredoval na peto mesto, za vodilnim Špancem Edgarjem Canetom, tako kot Sanders član ekipe Red Bull KTM, ki je v sedmi etapi skupno zasedel drugo mesto, zaostaja uro, 35 minut in 41 sekund.

Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič, ki se je po okvari motorja v uvodu dirke, vrnil v boj za etapne uvrstitve, je v sedmi etapi dokončno odstopil.

"Etapa je bila zelo hitra, na začetku tehnična. Bilo je veliko dežja, zato smo imeli lepe, vidne sledi, ki so jih naredili predhodniki. To nam je omogočilo, da smo popravili napake in naredili obvoze. Bil sem zbran, glava je delovala in to je bilo odločilno," je v cilju dejal 30-letni zmagovalec, ki ima v skupnem seštevku 15 minut in 33 sekund prednosti pred Špancem Tosho Schareino (Honda), tretjim v etapi, ter 26 minut in sedem sekund pred tretjeuvrščenim Francozom Adrienom Van Beverenom (Honda).

V konkurenci avtomobilistov je etapno zmago zabeležil Brazilec Lucas Moraes (Toyota), sledila sta mu Šved Mattias Ekström in Američan Mitchell Guthrie, oba v fordih. V generalni razvrstitvi ima vodilni Južnoafričan Henk Lategan (Toyota) le še 21 sekund prednosti pred Savdijcem Jazidom Al-Rajhijem (Overdrive), Ekström je tretji, zaostaja deset minut in 25 sekund.

Etapo avtomobilistov je zaznamoval tudi kaos zaradi napake na zemljevidu, ki je tekmovalce vodila izven načrtovane trase. Posredovati je moral helikopter, ki je tekmovalce vrnil na pravo pot.

